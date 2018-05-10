Son Dakika: Eren Erdem, ABD Konsolosluk görevlilerini ağırlamış

17-25 Aralık sonrası FETÖ'nün yasadışı ses kayıtlarını servis etmek için kurulan Karşı Gazetesi ile ilgili soruşturması kapsamında CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında hazırlanan iddianamede önemli ayrıntılar yer aldı.

ABD KONSOLOSLUĞUNDAN GELEN 4 KİŞİYE ÖZEL AĞIRLAMA

Soruşturma kapsamında ifade veren ve ifadesi iddianamede geniş yer bulan eski Karşı Gazetesi çalışanı Mehmet Bozkurt da CHP'li Eren Erdem'in Genel Yayın Yönetmeni olduğunu ve kendisiyle çalışmayı kabul ettiğini aktardı. Bozkurt, Erdem'in bir keresinde ABD Konsolosluğundan gelen 4 kişiyi ağırladığını, toplantıya kendisinin de katıldığını söyledi. Bozkurt ayrıca Erdem'İn sadece Cihan Haber Ajansı yetkilileriyle kapalı görüşmeler yaptığını da sözlerine ekledi.

O MANŞETİ BİZZAT KENDİSİ HAZIRLAMIŞ

Bozkurt, Karşı'da atılan Dışişleri Bakanlığı ile ilgili Kan lobisi"başlıklı skandal manşetin de bizzat Eren Erdem tarafından bilgisayar başına oturmak suretiyle hazırlandığını belirtti. Bozkurt kendisinin MİT ve Dışişleri görevlilerini hedef alan bu manşeti atmak istemediklerini ifade etti. Bozkurt, Eren'in bu manşeti hazırlarken de hükümetin Lahev Adalet Divanı'nda yargılanacak iddialar olduğunu söylediğini kaydetti.

Mehmet Bozkurt, Turan Ababey'in TUSKON yöneticileri ile yaptığı toplantıya Eren Erdem'in ciddi bir itirazı olmadığını da kaydetti. Söz konusu toplantıya FETÖ firarisi TUSKON Başkanı Rıza Nur Meral'in de katıldığı biliniyor.

"EREN ERDEM'İN O DÖNEM ASKER KAÇAĞI OLDUĞUNU O YÜZDEN..."

Erem Erdem'in o dönem asker kaçağı olduğunu o yüzden kimlik problemi yaşadığını belirten Bozkurt, araç kullanırken polis çevirmesine yakalanmamak için gayret sarf ettiğini belirtti. Bu duruma rağmen Erdem'in nasıl milletvekili olduğunu anlayamadığını belirten Bozkurt, milletvekili olarak kendisini koruma kalkanına aldığını söyledi.

Eren Erdem'in ABD Başkonsolosluğu'ndan 4 görevli işle görüştüğünü dile getiren Mehmet Bozkurt, bu toplantıya kendisinin de katıldığını ifade etti. CHP'li vekillerin de sık sık gazeteye geldiklerini anlatan Bozkurt; Gürsel Tekin, Umut Oran ve Melda Omur'un Eren Erdem'in yanına gelen isimler olduğunu anlattı.

CİHAN YÖNETİCİLERİ İLE KAPALI KAPILAR ARDINDA TOPLANTI

CİHAN Haber Ajansı yöneticileri ile Eren'in yaptığı toplantılara vurgu yapan Bozkurt, "CİHAN yöneticileri ile kapalı toplantılar yapardı. Ben gazetenin genel yayın yönetmen yardımcısı olarak bu duruma alınganlık gösterdim"diye konuştu.

Karşı Gazetesi'nin FETÖ'ye ait Cihan Haber Ajansı'ndan 45 Bin TL'lik mal veya hizmet satın alındığı da iddianamede yer aldı.