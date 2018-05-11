Başkentin camileri ramazan ayına hazır

Başkentteki 3 bin 62 cami ve 1269 Kur'an kursu, ramazan ayı nda ifa edilen mukabele, teravih namazı ve itikaf için hazırlandı. Ankara İl Müftülüğünce 23 caminin müştemilatında iftar verilecek. Başkentte 3 bin 62 cami ve 1269 Kur'an kursunda, ramazan ayında ifa edilen mukabele, teravih namazı ve itikaf için hazırlık yapıldı. Ankara İl Müftülüğünce, Beştepe Millet , Kocatepe, Hacı Bayram ve Melike Hatun camileri başta olmak üzere kentteki cami ve Kur'an kurslarında, ramazan dolayısıyla çeşitli programlar düzenlenecek.

Ankara genelinde bulunan 3 bin 62 cami ve 1269 Kur'an kursunda, ramazan ayı boyunca mukabele programları yapılacak, 32 camide hatimli teravih namazı kılınacak ve 23 caminin müştemilatında bir ay boyunca iftar verilecek. Ayrıca 251 camide itikafa girilebilecek ve Kadir Gecesi'nde 1036 cami sabaha kadar açık olacak.

TERAVİH NAMAZLARI SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE KILINACAK

Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirme adına bütün cami ve Kur'an kurslarında faaliyet düzenleyeceklerini belirtti. Sönmezoğlu, din görevlilerinden, öncelikle camilerde teravih namazlarının sağlıklı bir şekilde kılınması ve mukabele programlarının icra edilmesini talep ettiklerini ifade etti.

Ankara'da 1269 Kuran kursu bulunduğunu anımsatan Sönmezoğlu, "Bu Kuran kurslarımızın da tamamında, mahallelerimizdeki kadınları davet etmek suretiyle ramazan ayına mahsus olmak üzere öğle namazı öncesinde mukabele programı yapılacak. Yani 3 bin 62 cami ve 1269 Kur'an kursumuzda inşallah mukabele programları olacak." diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE İFTAR YEMEĞİ VERİLECEK

Öte yandan, Ankara İl Müftülüğü ile Ankara İmam Hatip Okulları Platformu işbirliğiyle ramazanın ikinci cuma günü akşamında, imam hatip liselerinin bahçesinde öğrencilere iftar verileceğini bildiren Sönmezoğlu, şöyle devam etti: "Beştepe Millet, Ahmet Hamdi Akseki, Melike Hatun gibi camilerde de merkezi yayın almadığı için her gün öğle namazı öncesi ve yatsı namazı öncesinde vaaz yapılacak. Öğle ve yatsı öncesi vaaz programı, camilerimizde mukabele programları ve teravih namazlarını güzel bir şekilde icra etmenin gayreti içerisinde olacağız." Sönmezoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığınca 2018 yılı ramazan ayı temasının "İsraf Olmasın" olarak belirlendiğini hatırlatarak, vaazlarda vatandaşlara hem israfı hem de yardımlaşmayı anlatacaklarını söyledi.