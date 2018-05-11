İşte Er oğlu Erdoğan şarkısının mimarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kez dinlettiği 'Er oğlu Erdoğan' isimli şarkısını Ceyhun Çelikten hazırladı. Şarkı ilk kez Ankara'da AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi öncesi gençlere dinletildi.

Şarkının başlangıcında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın üçüncü kıtasını okuyor.

ŞARKININ SÖZLERİ

Çelikten'in seslendirdiği şarkının sözleri şöyle:

"Kutlu bir toprak, şanlı bir ecdat, tarih bizsiz yazılmıyor, durmadık biz hiç, hep yola devam, hizmet aşkı hiç bitmiyor, yerlisiyle millisiyle, vatan millet el ele, yedi düvel gelse de büyük cumhur seninle, varmak için menzile, kalktı şaha Türkiye, biz özünden tanırız er oğlu Erdoğan'ı, yiğit bir anadan doğan, er oğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan."

CEYHUN ÇELİKTEN KİMDİR?

Ceyhun Çelikten, babası Şükrü Çelikten gibi müzisyendir. AK Parti'nin seçim şarkısını yapan Ceyhun Çelikten, başarılı işlere imza atarak AK Parti'nin Cumhurbaşkanı seçimi için Eroğlu Erdoğan şarkısıyla gündeme tekrar gelmiştir.

Murat Ceyhun Çelikten, 1981'de İzmit'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmit'te tamamlayan Çelikten bu süreç içerisinde Türk Musikisi ustadı, babası Şükrü Çelikten tarafından müziği soluyarak yetiştirildi.

1998'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını kazanarak profesyonel müzik hayatına atıldı. Konservatuardan başarı ile mezun olduktan sonra geniş bir müzik birikimine sahip olan Çelikten, aranjör, müzik yönetmenliği, besteci ve müzisyen kimliği ile bir çok başarılı işe imza attı. Bunlardan bazıları; Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, Emrah, Kutsi, Hüsnü Şenlendirici, Mercan Dede, Göksel Baktagir, Melehat Gülses, Harem, Akatay Project.

Henüz 27 yaşında ve müzik geçmişine 400'ü aşkın eser sığdırdı.