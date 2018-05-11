SİHA'lardan kurtulmak için çoban oyunu

Askerlere kendini köylü olarak tanıttı. Şüpheli hareketleri üzerine gözaltına alınan bu kişinin önce parmak izi, ardından çatışma bölgesinde yakalandığı için el svap örneği alınınca foyası ortaya çıktı. Zanlının terör örgütünün dağ kadrosunda aranan terörist Emrullah Demir olduğu belirlendi. Elinde de atış artıkları tespit edilince yakalandığı yerde şehit olan uzman çavuş Mehmet Arıyeşil'in katili olduğu ortaya çıktı. Terörist hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.





Terörle mücadelede yerli ve milli helikopterler ve insansız hava araçlarının kullanılması terör örgütü PKK'nın kırsal alanda belini kırdı. Teröristlerin kış üslenmesinden çıkarak Mart ve Nisan ayında gerçekleştirdiği terörist saldırılar 2016 yılına kıyasla yüzde 94 oranında düştü. Kalekolların kurulması, keşif, gözetleme, dinleme amaçlı istihbari faaliyetlere de ağırlık verilince kırsal alanda bulundukları yeraltı sığınakları bile güvensiz hale gelince teröristler çareyi sivil kıyafetlerle çoban ve köylü görüntüsü verip bağ ve bahçelere saklanmakta buldu. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de Lice'nin Yolçatı Köyünde yaşandı. İHA ve gözetleme uçağıyla bölgede keşif uçuşu sırasında 6 terörist tespit edildi. Bölgeye Atak helikopterleri, SİHA'lar ve F -16 uçaklar sevk edilerek teröristlerin bulunduğu bölge bombalandı.

ARAZİ ARAMASINDA SİVİL KIYAFETLE YAKALANDI

Ateş altına alınan bölgeye daha sonra Diyarbakır Jandarma Komutanlığındaki Roketler adı verilen JÖH timleri gönderildi. Arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Üzüm bağına gizlenen teröristler güvenlik güçlerine ateş açınca sıcak temas sağlandı ve 5 terörist öldürüldü. Çatışmada uzman çavuş Mehmet Arıyeşil'de şehit oldu. Arazi aramasını genişleten güvenlik güçleri çatışma bölgesine yakın bir noktada ise sivil kıyafetli bir kişi yakalandı. Güvenlik güçlerine köylü olduğunu ve silah sesleri üzerine korkudan gizlendiğini söyledi. Ancak bölgede 1 gün önce sokağa çıkma yasağı ilan edildiği için güvenlik güçleri bu kişinin hareketlerinden şüphelenip gözaltına aldı.



PARMAK İZİ VE EL SVAP ÖRNEĞİ FOYASINI ÇIKARDI

Parmak izi alınan bu kişinin terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet gösteren Welat-Hogir kod adlı Emrullah Demir olduğu ortaya çıkınca bu kez el svap örnekleri alınarak kriminal laboratuara gönderildi. Elinde atış artıkları çıkınca çatışma bölgesine çok yakın mesafede şehit olan uzman çavuş Mehmet Arıyeşil'in katil zanlısı olduğu ortaya çıktı. Foyası ortaya çıkan teröristle ilgili ayrıca arazi arama ve tarama faaliyetinde ele geçirilen teröristlerin açık kimlik bilgilerinin yer aldığı sicil defteri de bulundu. Sözde Orta Saha Komutanlığı başlıklı defterde Emrullah Demir'in kimlik bilgilerini içeren dağ kadrosunda faaliyet gösterdiğine dair notlar bulundu.

2 KEZ AĞIR MÜEBBET HAPİS

Tutuklanan terörist hakkında "Ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmek" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede teröristin ölü ele geçen terörist grubun içinde faaliyet gösterdiği, hava harekâtından bir gün sonra gerçekleşen arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında temin ettiği sivil kıyafetlerle bağın içinde saklanarak kendine sivil köylü veya çoban görüntüsü vermeye çalıştığı, ancak parmak izi ve el svap örnekleriyle terörist olduğu kesinlik kazanınca bu kez örgütte eğitim aldığını ancak eylemlere katılmadığını iddia ederek samimi itiraflarda bulunmadığı için ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi.

