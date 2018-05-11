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Son dakika: 300 askere dev operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü’nün TÜRK silahlı Kuvvetleti’ne sızdırdığı anlaşılan 211’i muvazzaf 300 asker hakkında operasyonu başlatıldı.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018 08:10 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 08:29
Son dakika: 300 askere dev FETÖ operasyonu

/'nin 'ya sızdırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik merkezli dev bir operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ imamları ile ankesörlü telefon ile irtibat kırdukları belirlenen ve itirafçıların isimlerini verdiği 211''i muvazzaf olmak u¨zere toplam 300 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Şahıslar hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinden alınan kararla adreslerine sabah 04.00 itibariyle es¸ zamanlı olarak baskın düzenlendi.

Savcı Can Tuncay'ın yürüttüğü operasyona, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri katıldı.

Bu aşamada 150 şüphelinin gözaltına alındığı diğer şüphelileri arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındıkları öğrenildi.


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Son dakika: 300 askere dev FETÖ operasyonu
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