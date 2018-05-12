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'ün yakalanmasından kimler korkar?

Bir gazeteye konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı çok tartışılacak bir iddiada bulundu: "Seçime 15 gün kala 'ü yakalayıp iftira attıracaklar!" Yaklaşık bir yıl önce “’in arkasında desteği var” diyen Koray Aydın’ın bu iddiası kafalarda şu sorunun oluşmasına neden oldu: “İyi Parti neden Adil Öksüz’ün yakalanmasından rahatsız” da bugünkü köşesini Koray Aydın’ın bu tuhaf açıklamasına ayırmış…

Giriş Tarihi: 12.5.2018 12:49 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 12:51
Adil Öksüz'ün yakalanmasından kimler korkar?

İŞTE MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR...

Dün Sözcü gazetesinin manşetiyle Öksüz konusu yeniden gündeme geldi.
İyi Parti (İP) Genel Başkan Yardımcısı 'ın sözlerini manşetine taşıyan gazetede şu ifadeler ye aldı:
"Seçime 15 gün kala 'ü yakalayıp iftira attıracaklar!"
Evet, Saygı Öztürk'e konuşan Aydın'ın açıklaması adeta itiraf gibi...
Peki, İP Adil Öksüz'ün yakalanmasında niçin kaygılanır hale geldi? Ya da şöyle soralım; neyin önünü almaya çalışıyorlar?



Muhtemelen, partilerinin iletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık'ın geçtiğimiz günlerde soruşturmasından gözaltına alınması paniklemelerine neden oldu. Zira günlerdir konuyla günlerdir partide ağzını açan yok.
Aklıma ister istemez, Turgay Güler'in yaklaşık bir yıl önce aHaber'de gündeme taşıdığı ancak cevapsız kalan soru geliyor:
Adil Öksüz'le görüştü mü?
Kamuoyu bu soruya net bir cevap istiyor.

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Adil Öksüz'ün yakalanmasından kimler korkar?
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