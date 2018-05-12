Adil Öksüz'ün yakalanmasından kimler korkar?

İŞTE MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR...

Dün Sözcü gazetesinin manşetiyle Öksüz konusu yeniden gündeme geldi.

İyi Parti (İP) Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın sözlerini manşetine taşıyan gazetede şu ifadeler ye aldı:

"Seçime 15 gün kala Adil Öksüz'ü yakalayıp iftira attıracaklar!"

Evet, Saygı Öztürk'e konuşan Aydın'ın açıklaması adeta itiraf gibi...

Peki, İP Adil Öksüz'ün yakalanmasında niçin kaygılanır hale geldi? Ya da şöyle soralım; neyin önünü almaya çalışıyorlar?





Muhtemelen, partilerinin iletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık'ın geçtiğimiz günlerde FETÖ soruşturmasından gözaltına alınması paniklemelerine neden oldu. Zira günlerdir konuyla günlerdir partide ağzını açan yok.

Aklıma ister istemez, Turgay Güler'in yaklaşık bir yıl önce aHaber'de gündeme taşıdığı ancak cevapsız kalan soru geliyor:

Meral Akşener Adil Öksüz'le görüştü mü?

Kamuoyu bu soruya net bir cevap istiyor.

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Koray Aydın: FETÖ'cüler Meral Akşener'i destekliyor