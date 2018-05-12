Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İrem Yaman'a tebrik telgrafı

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası devam ediyor. 45 ülkeden 363 sporcunun mücadele ettiği Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası'na Türkiye, 9 erkek ve 13 bayan olmak üzere toplam 22 sporcu ile katılım gösteriyor.

Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar 62 kiloda İrem Yaman finalde İspanyol Marta Calvo'yu yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan millli sporcu İrem Yaman'a tebrik telgrafı gönderdi.

ERDOĞAN, RUKİYE YILDIRIM'I KUTLADI BAKAN OSMAN AŞKIN BAK DA MİLLİ TEKVANDOCULARI TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde altın madalya kazanan İrem Yaman ile gümüş madalya kazanan Muhammed Emin Yıldız ve Nur Tatar Askari'yi tebrik etti.

AVRUPA TEKVANDO ŞAMPİYONASI'NDA 1 ALTIN 2 GÜMÜŞ MADALYA

Bakan Osman Aşkın Bak, "Avrupa Taekwondo Federasyonu (WTE) tarafından düzenlenen Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden milli sporcularımızdan altın madalya kazanan İrem Yaman kardeşim ile gümüş madalya elde eden Muhammed Emin Yıldız ve Nur Tatar Askari'yi gönülden tebrik ediyorum. 2020 olimpiyatları yolunda hedeflerine adım adım yaklaşan sporcularımıza kariyerlerinin devamında başarılar diliyorum. Bu madalyalarda emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.