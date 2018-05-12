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Erdoğan'dan 'a tebrik telgrafı

, Büyükler 'nda kadınlar 62 kiloda tatamiye çıkan ve kazanarak Avrupa şampiyonu olan 'a tebrik telgrafı gönderdi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 20:26 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 20:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İrem Yaman'a tebrik telgrafı

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen devam ediyor. 45 ülkeden 363 sporcunun mücadele ettiği Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası'na Türkiye, 9 erkek ve 13 bayan olmak üzere toplam 22 sporcu ile katılım gösteriyor.

Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar 62 kiloda finalde İspanyol Marta Calvo'yu yenerek kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.
, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan millli sporcu İrem Yaman'a tebrik telgrafı gönderdi.

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BAKAN OSMAN AŞKIN BAK DA MİLLİ TEKVANDOCULARI TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı , Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde altın madalya kazanan İrem Yaman ile gümüş madalya kazanan Muhammed Emin Yıldız ve 'yi tebrik etti.

AVRUPA TEKVANDO ŞAMPİYONASI'NDA 1 ALTIN 2 GÜMÜŞ MADALYA

Bakan Osman Aşkın Bak, "Avrupa Taekwondo Federasyonu (WTE) tarafından düzenlenen Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden milli sporcularımızdan altın madalya kazanan İrem Yaman kardeşim ile gümüş madalya elde eden Muhammed Emin Yıldız ve Nur Tatar Askari'yi gönülden tebrik ediyorum. 2020 olimpiyatları yolunda hedeflerine adım adım yaklaşan sporcularımıza kariyerlerinin devamında başarılar diliyorum. Bu madalyalarda emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İrem Yaman'a tebrik telgrafı
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