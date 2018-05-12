İstanbul'da seçim çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret ederken şehit eşinin tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

FETÖ'nün kanlı darbe girişimi sırasında eşi şehit olan Esma Yılmaz, Karamollaoğlu'na "Benim kocam şehit oldu. 15 Temmuz'a tiyatro diyenlerle bir arada olmak size yakışmıyor" diye tepki gösterdi.

Fatih'te Temel Karamollaoğlu'na şehit eşinden tepki!

O ANLARDA NELER YAŞANDI

Temel Karamollaoğlu'ndan sert bir şekilde karşılık alan şehit eşi, yaşananları anlattı.

"İKİ ADAM ÜZERİME YÜRÜDÜ"

Esma Yılmaz, şunları söyledi: "Senin arkanda kim var, kime güvenip buraya geldin, kimin ajanısın sen, kim yolladı seni buraya gibi ifadeler kullandılar. İki tane adam üzerime yürüdü, birkaç kişi onları zor tuttu.



Temel Karamollaoğlu'na tepki gösteren şehit eşinden açıklama;



"DARBEDECEKLERDİ"

Yoksa beni darbedeceklerdi. Yanımda çocuğum da vardı. 'Direkt polis getirin, bu kadını alın, bu bir provokatör, Amerika'nın ajanı' gibi ithamlarda bulundular.

"KADINSIN SUS, KONUŞMA DEDİLER"

'Kadınsın sus, konuşma' dediler. Biz onları televizyonlarda yeterince dinledik.

"ŞEHİT KATİLLERİYLE BİRLİKTELER"

Şehit katilleriyle nasıl bir araya geldiklerini, nasıl onların serbest bırakılmaları için duyurularda bulunduklarını görüyorum, o yüzden daha fazla dinlemeye tahammülüm yok."