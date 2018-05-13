Cumhurbaşkanı Erdoğan BBC Arapça’ya konuştu: Trump hata yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBC Arapça'ya açıklamalarda bulundu. İsrail basınında da geniş yer alan röportajda Erdoğan, bölgedeki durumu değerlendirdi. Erdoğan, İsrail'in Suriye'ye karşı gereksiz bir saldırgan tutum sergilediğini ifade ederken, "İsrail Ortadoğu'yu korkutuyor ve bölgeyi savaşın eşiğine getiriyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan ayrılmasını da eleştirdi. Erdoğan, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak ABD Büyükelçilik binasını oraya taşımasının da büyük bir hata olduğunu söyledi.

BİR GÜN FİLİSTİN EYALETİ KURULDUĞUNDA...

Aynı ifadeyi geçen hafta CNN'e konuştuğunda da kullanan Erdoğan, "Doğu Kudüs Filistin'in başkenti ve bir gün Filistin eyaleti kurulduğunda Türkiye elçiliği oraya açılacaktır" dedi. Erdoğan bu hareketin ABD'yi diplomatik açıdan izole ettiğini söylerken, "ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak, müttefiklerini kaybetme riskini göze aldı" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İNGİLTERE'YE GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 14.05'te İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brize Norton Askeri Havalimanı'na gelişinde, Kraliçenin temsilcisi John Harwood, Dışişleri Bakanı temsilcisi Nicholas Jarrold, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve bazı milletvekilleri de Londra'ya geldi.