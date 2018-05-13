24 Haziran'da seçime gidiyoruz. Bu seçimle beraber Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Seçimde şahsım da adaydır. Biraz önce heyetimle beraber buraya geldik.

"15 TEMMUZ'DA İNGİLTERE'NİN BİZE VERDİĞİ DESTEĞİ UNUTMAYACAĞIM"

Değerli konuklar ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin 500 yılı aşkın bir geçmişi var. Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacak bir yönetim modeli oluşturuyoruz. Türk demokrasisini ve doğrudan şahsımı hedef alan 15 Temmuz darbe girişiminde İngiltere'nin bize verdiği desteği unutmayacağım.

BİRLEŞİK KRALLIK BİZİM İÇİN AVRUPA'DAKİ EN BÜYÜK İKİNCİ İHRAÇ PAZARIDIR

Ticari ve ekonomik çıkarlarımızın genişlemesi ilişkilerimizi yakınlaştıran bir başka husus. Ticaret her dönemde ilişkilerimizi yakınlaştıran lokomotif olmuştur.Birleşik Krallık bizim için Avrupa'daki en büyük ikinci ihraç pazarıdır. Toplam ticaret hacmimiz 16 milyar doların üzerindedir. May, geçen yıl ziyarette bulunduğunda 20 milyar dolar hedef koyduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İngiltere'nin yardımını unutmayacağım

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BİRLİKTE ÜRETELİM

Uzmanlarımız düzenli aralıklarla bir araya geliyorlar. Tüm seçenekler değerlendiriliyor. Ülkemizde 3 binden fazla İngiliz şirketine ev sahipliği yapıyoruz. Kendi şirketlerimiz ie Birleşik Krallık şirketleri arasında en ufak ayrım gözetmiyoruz.

Türkiye genç, dinamik, yetişmiş, güçlü alt yapımız ile ülkemizi daha cazip hale getirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde firmalarımızın mal ve hizmet alıp satmasıyla yetinmeyip katma değeri yüksek olan ürünleri birlikte üretelim.

Türkiye olarak Avrupa Atlantik bölgesinin güvenliğine önem veriyoruz. Ortadoğu'nun güvenliği için çalışıyoruz. Terörizmin her türlüsü ile mücade ediyoruz. Ülkemizin yanı başında tüm dünyayı ilgilendiren sınamalar yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere'de flaş çağrı!

BİZİM DİNİMİZ BARIŞ VE KARDEŞLİK DİNİDİR

Dünyada en fazla yardıma eli açık ülkeler olarak ABD birinci, Türkiye ikinci, İngiltere ise üçüncü sırada. Milli gelire oranladığımızda ise Türkiye birinci, ABD ikinci, İngiltere ise üçüncü sırada. DEAŞ'ın islam devleti olarak adlandırılması son derece yanlıştır. Bizim dinimiz barış ve kardeşlik dinidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de konuştu