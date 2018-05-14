Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Hakkari'de oruç saat kaçta açılacak?

'de oruç saat kaçta açılacak?

11 ayın sultanı olan içinde bulunmaktan büyük gurur ve onur duyduğumuz ayında ilk ve ilk vakitleri vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. ilk iftar ve sahur vakitleri burada! Hakkari’de oruç kaçta açılacak? Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan sıcaklık da göz önünde bulundurulduğunda vatandaşların "Hakkari’de oruç saat kaçta açılacak?" araştırmaları da artıyor.

Giriş Tarihi: 14.5.2018 16:44
Hakkari'de oruç saat kaçta açılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı, ayında il il imsakiye listelerini açıkladı. ve vakitleri de Hakkarili bireyler tarafından araştırılan konu başlıkları arasında ilk sırada yer alıyor. Hakkari'de oruç saat kaçta açılacak? Hakkari'de ilk iftar ve sahur saatleri...

Hakkari'de Ramazan ayının ilk gününde sahur için imsak vakti 03:11 olacak, Hakkari için Ramazan'ın ilk günü olan 16 Mayıs Çarşamba günü ise iftar vakti 19:15 olacak.

HAKKARİ İMSAKİYESİ (HAKKARİ NAMAZ VAKİTLERİ)

15 Mayıs gecesi milyonlarca kişi Ramazan ayının ilk sahurunu yapacak. Bu ay her yıl olduğu gibi dualar ile geçirilecek.

Ramazan ayında Ramazan orucunun dışında yapılması faziletli olan ibadetler nelerdir?

Ramazan ayında okunan Kur'ân'ın her bir harfine binler sevap yazılır

Ramazan ayı "Kur'ân ayı"dır. Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.

Her bir Kur'ân harfine normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binler sevap verilir.

Her Ramazan ayına Cebrail (as) Kur'ân'ı baştan sonra okur Efendimiz (asm) dinlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz mescidde sahabelere okur Hz. Cebrail de yanında bulunurdu. Bu hadiseye "arda" denilirdi.

namazı"nı kılan günahlardan temizlenir.

Ramazan ayında kılınan Teravih Namazı için "Allah(cc) Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini (teravih namazını) sünnet kıldım. Kim, faziletine inanarak ve alacağı mükâfatı Allah'dan (cc) umarak orucunu tutup, gece ibadetini yaparsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari'de oruç saat kaçta açılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN