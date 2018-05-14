Mahir Ünal 'Anketlerde durum ne?' sorusuna cevap verdi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'a Habertürk televizyonunda sorulan sorular ve yanıtları özetle şöyle:

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Aday adayları başvuru sırasında gerekli evrakları sunarken bu evraklar arasında kişinin herhangi bir devletin kayıtlarında bir terör örgütü, FETÖ ya da benzer bir yapıyla hiçbir düzeyde iltisakı olmadığına dair belge bulunuyor. O yüzden burada tamemen 2007'de, 2011'de hangi kriterler uygulandıysa o kriterler uygulanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN LİSTE MESAJI...

2011'de yaklaşık 167 kişi değişti, 7 Haziran ve 1 Kasım'da da 170 kişinin üzerinde değişiklik oldu. Üst kurul neye bakacak, temayül sonuçlarına bakacak. Mevcut milletvekillerinin Meclis performansına bakacak. Devamlılığına, komisyonlara katılımına, kendi ilinde yerel siyasete ne kadar katkı sunmuş, seçim bölgesinin memnuniyetine bakacak. Bütün bunları üst kurul değerlendirecek ve hem mevcut milletvekilleri hem de yeni adaylar değerlendirilecek. Bizim siyasetimiz biraz da bayrak yarışıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız DEİK toplantısında da açıkladı, iş adamlarımıza 'Sizin aranızdan da ekonomi ile ilgili bakanlar çıkacak' dedi. İş dünyasından, konusuna hakim insanlar da yeni sistem de bakan olabilecek. Meclis Başkanı şu mu olacak bu mu olacak konusu ise konuşulmadı.

AK PARTİ'NİN RESMEN YAPTIRDIĞI ANKET VAR MI? ANKETLERİ NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Biz parti olarak her zaman sayısal olanla değil siyasal olanla ilgileniyoruz. Sayısal olana takılırsanız siyasal olanı ihmal etmiş olursunuz. Son dönemde kamuoyu araştırmaları yaptırıyoruz ama daha çok seçmen algı haritasına yönelik araştırma yaptırıyoruz. Seçmen günlük yaşanan olayları, farklı kesimlerin taleplerini nasıl değerlendiriyor… Sorun alanlarını görüyoruz. İlgili bakanlığa diyoruz ki bununla ilgili bir çalışma hazırlayın. 16 yıldan beri AK Parti'nin bütün seçimleri nasıl kazandığını zannediyorlar. AK Parti dersine çalışıyor, toplumsal sorun alanlarını tespit ediyor. AK Parti bugünü ve geleceği doğru okuyor ve doğru değerlendiriyor.

ORTAK MİTİNG YAPILACAK MI?

Henüz biz mitinglerimizi planlamadık. Neden gerçekleştirilmedi, çünkü zaten sürekli sahadayız. Cumhurbaşkanımız son İstanbul ve İzmir kongreleriyle birlikte aslında 51 ilde miting yaptı. Mesela Diyarbakır'da 80 bin kişinin üzerindeydi. Dolayısıyla biz zaten sürekli sahadayız. Önümüzdeki Ramazan ayında, Ramazan'ın sükunetine de uygun davranmak gerekiyor. Biz gürültülü bir seçim kampanyası düşünmüyoruz. Seçim bölgelerinde vatandaşlarımızla birlikte olmak istiyoruz. Çok şatafatlı, gürültülü, çevreye rahatsızlık veren bir kampanya değil, Ramazan'ın ruhuna uygun, insanları dinleyerek, sahada daha çok bunu yapacağız.

BBP'DEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAK?

BBP ile sayı konuşmadık. Bu ne bize ne BBP'ye yakışmaz. Otururuz seçim bölgelerine bakarız. Onlar bir çalışma yapacaklar, tamamladılar zannedersem. Onlar çalışmalarını bize verecekler, biz de adayları değerlendireceğiz ama şu kadar mı olsun bu kadar mı olsun diye bir görüşme olmadı.