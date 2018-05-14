Muharrem İnce'nin adamı CHP'li Nadir Ataman'dan çirkin saldırı

Alınan bilgiye göre, bu hafta İBB'nin Saraçhane'deki binasında İSKİ'nin Genel Kurulu yapılacak. İSKİ Genel Müdürlüğü, Meclis üyelerine 2017 faaliyet raporu, bilançoları ve yatırım programları hakkında bilgi verecek.

Bu amaçla, belediyenin başkanlık binasının girişi ile Meclis toplantılarının yapıldığı salonun duvarlarına, İSKİ'nin yaptığı işlere ilişkin tanıtım afişleri yapıştırıldı. CHP Grup odasının bulunduğu tarafa boydan boya asılan tanıtım afişlerinde; dönemin belediye başkanı Nurettin Sözen'in, burnunu Haliç'teki pis koku nedeniyle kapattığı bir fotoğrafı yer aldı.

Olaya tepki gösteren CHP'li İBB Meclis Üyesi Ataman, afişleri parçaladı. Ataman'ın yaptığı hareket, salonda bulunan kameralar tarafından da kaydedildi. Ataman'ın yırttığı afiş, belediye personeli tarafından yapıştırıldı. Ancak bu durum Meclis toplantısında tartışıldı.

CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, toplantıda söz alarak İSKİ'nin tanıtım afişlerinin belediyedeki duvarlara asılmasına tepki gösterdi.

"CHP Grup odasının bulunduğu duvarlarda İSKİ'nin sözüm ona tanıtım afişleri var" diyen Gülsever, dönemin belediye başkanı Nurettin Sözen üzerinden CHP'nin küçümsenmesi anlayışı ile hareket edildiğini savundu.

Gülsever, "Bunlar doğru değil. Burada belediye başkanlığı yapan arkadaşlarımız doğru veya yanlış yaparlar. Ama bütün bunların hepsinin hizmetlerinin var olduğunu düşünmek mecburiyetindeyiz. Kendi belediyelerimizin duvarların hepsine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapmış olduğu birtakım uygulamalarının denk geldiği dönemlere ilişkin yazıları, fotoğrafları asıp millete seyrettirmek zorunda mıyız? Bunlar doğru şeyler değil. Bu gerginliğin ortadan kaldırılması lazım." dedi.

İSKİ'nin Genel Kurulu'nun yapılacak olmasından dolayı kurumun bugüne kadar yaptıklarının anlatılması amacıyla tanıtım afişleri hazırlanıp duvarlara asıldığını anlatan Arı, şunları kaydetti:

"İSKİ'nin her yıl yapılan Genel Kurul toplantısı vesilesiyle gerek İBB binasının girişine gerekse salonların duvarların o tanıtım afişleri asıldı. Biz sadece tarihi akış içerisinde suyun geldiği macerayı ortaya koyan bir çalışma yaptık. Arkadaşlar niye alınganlık yapıyor. Hatta oradaki afişe müdahale ederek niye yırtıyorlar onu bilmiyorum. Onların hepsi daha nitelikli bir genel kurul yapmak içindir."