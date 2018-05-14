Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor



Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bugün İsrail terörüne kurban verdiğimiz Gazzeli şehitlerimize yüce Mevla'dan rahmet niyaz ediyorum. Aynı saldırıda yaralanan Filistinli kardeşlerime acil şifalar temenni ediyorum.

Malesef Filistin'de bugün yaşanan hadiselerde 55 kardeşimiz şehit olurken, 2000 civarında Filistinli de yaralanmıştır. Ve ne yazık ki onlara ilaç ulaştırmakta bile şu anda sıkıntı çekiyoruz.

"İSRAİL'İN YAPTIĞI BU SOYKIRIMI LANETLİYORUM!"

Ben bu insanlık dramını, bu soykırımı, hangi taraftan olursa olsun, ister ABD, ister İsrail... Lanetliyorum! Ve buna sessiz kalanları da lanetliyorum.

"İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR, ABD DE ONLARLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDEDİR"

Şu anda, İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail bir terör devletidir. Ne yazık ki ABD, YPG/PYD ile DEAŞ'a karşı mücadele ettiğini söyleyerek nasıl işbirliği yapıyorsa, işte burada da İsrail'le acımasız bir şekilde işbirliğine girmiştir. İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. Ve bu soykırımı ilk defa yapmıyor. Ta 1948'den itibaren bu işgal devam etmektedir. Küçüle küçüle küçüle, Filistin bir avuç yerde kaldı. Şimdi de buradan atma gayreti içindeler.

Saldırı haberlerini almaya başladıktan hemen sonra Sayın Başbakan'la ve diğer arkadaşlarımızla görüşmeler yaptık. İstişarelerimiz neticesinde Türkiye olarak yaşanan vahşete tepkimizi ortaya koymak için bazı kararlar aldık.

Filistinli kardeşlerimizle dayanışma için ülkemizde yarından başlamak üzere 3 gün milli yas ilan ettik.

Ayrıca dönem başkanlığını yürüttüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı'nı da olağanüstü toplantıya çağırıyoruz.

Cuma günü sabahtan öğleye kadar olağanüstü toplantımızı yapacağız.

"CUMA GÜNÜ YENİKAPI'DA BULUŞACAĞIZ"

Cuma günü öğleden sonra Yenikapı'da zulme karşı dev buluşmamızı gerçekleştireceğiz

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