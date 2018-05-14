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TürkAkım'da ikinci hat için istişare süreci

Rus şirketi Gazprom’un Başkan , TürkAkım'da ikinci hattın Türk topraklarındaki bölümünün inşası için ile istişarelerin yürütüldüğünü söyledi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 16:35
TürkAkım'da ikinci hat için istişare süreci

Rus şirketi Gazprom'un Başkan , TürkAkım'da ikinci hattın Türk topraklarındaki bölümünün inşası için ile istişarelerin yürütüldüğünü söyledi.

Markelov, 'nın St. Petersburg kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, TürkAkım doğalgaz hattı projesinde ikinci hattın rotası için kararın yakında verileceğini söyledi. Rusya olarak projede ikinci hattın inşası için oldukça istekli olduklarını vurgulayan Markelov, "TürkAkım'da ikinci hattın Türk topraklarındaki bölümünün inşası için Türkiye ile görüşüp gerekli istişareleri yürütüyoruz." dedi.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın veya üzerinden İtalya'ya ilerlemesi, değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor.

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TürkAkım'da ikinci hat için istişare süreci
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