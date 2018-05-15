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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Londra'da Bloomberg TV'ye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,, "S-400 konusunda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 15.5.2018 07:51 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 08:03

İngiltere'de temasları süren Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg TV'ye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep enflasyon neticedir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçtiğimiz zaman etkinliğimiz çok daha farklı olacak.

Cari açığımızın bir numaralı nedeni doğalgaza, petrole bağımlılığımızdır.

Milli parayla alışverişin faydalarını gördük.

BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKARIZ

Savunma ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız. Yunanistan S-300 füzelerini Rusya'dan aldığında kimse bir şey demedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması
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