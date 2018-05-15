Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

İngiltere'de temasları süren Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg TV'ye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep enflasyon neticedir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçtiğimiz zaman etkinliğimiz çok daha farklı olacak.

Cari açığımızın bir numaralı nedeni doğalgaza, petrole bağımlılığımızdır.

Milli parayla alışverişin faydalarını gördük.



BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKARIZ



Savunma ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız. Yunanistan S-300 füzelerini Rusya'dan aldığında kimse bir şey demedi.