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Erdoğan'dan Netanyahu'ya tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu'nun elinde Filistinlilerin kanı vardır ve bunu Türkiye'ye saldırarak saklayamaz." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 18:32 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 19:02
Erdoğan'dan Netanyahu'ya tepki

Cumhurbaşkanı , "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun elinde Filistinlilerin kanı vardır ve suçlarını Türkiye'ye saldırarak saklayamaz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Netanyahu, savunmasız bir halkın topraklarını BM kararlarını ihlal ederek 60 yıldan fazla süredir işgal altında tutan apartheid (ırkçı) devletinin başbakanıdır. Elinde Filistinlilerin kanı vardır ve suçlarını Türkiye'ye saldırarak saklayamaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlık dersi istiyorsanız on emiri okuyun." ifadesine yer verdi.

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Erdoğan'dan Netanyahu'ya tepki
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