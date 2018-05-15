FETÖ'cü astsubay itiraf etti! 15 Temmuz'dan 3 gün önce evime gelerek...

TSK'daki haberleşme yöntemi olan ankesör soruşturması kapsamında hakkında iddianame hazırlanan Astsubay Hakan A., kendisinden sorumlu FETÖ abisinin darbe girişiminden 3 gün evinin önüne geldiğini belirterek, "Telefonuma Line programını kurdu ve 'bir ablamız rüya görmüş büyük deprem olacakmış' dedi. Bu program üzerinden dua göndereceğini bunları okumamı istedi" dedi.

"BÜYÜK DEPREM"

"15 Temmuz 2016 tarihinden 3 gün önce Ömer abi benim evime geldi. Telefonuma Line programını kurdu ve 'bir ablamız rüya görmüş büyük deprem olacakmış' dedi" "Bu program üzerinden dua göndereceğini bunları okumamı istedi. 15 Temmuz 2016 tarihinde Line programı üzerinden telefonuma 'TSK yönetime el koymuştur, birliklerinize gidin' şeklinde mesaj geldi"

İRTİBAT ANKESÖRLÜ TELEFONLARDAN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'daki haberleşme yöntemi olan ankesör soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında görevli Astsubay Hakan A., hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iddianame hazırladı. Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün mahrem imamının kendine bağlı örgüt üyesi askerleri kesinlikle kendi kullandığı cep telefonundan aramadığı belirtilerek, irtibatın ankesörlü veya kontörlü telefonlar suretiyle sağlandığı kaydedildi. Bu kapsamda yapılan araştırmalarda şüpheli Astsubay Hakan A.'nın 0850'li ankesörlü hatlardan arandığı, aramaların çald��r/kapat şeklinde 44-73 saniye arasında değiştiği tespit edildi. Bu bilgiler ışığında gözaltına alınan Hakan A.'nın 3 kez ifadesi alındı. Kolluk kuvvetlerinde alınan ifadesinde suçlamaları reddeden Hakan A., daha sonra savcılığa verdiği ifadede örgüte üye olduğunu kabul ederek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

"SÜREKLİ FETULLAH GÜLEN VİDEOLARI İZLETİLİRDİ"

Örgütle ilk tanışmasının 2001-2003 yılları arasında Sivas-Gürün Meslek Yüksekokulunda okuduğu dönemlerde olduğunu kaydeden Hakan A., Sivas'ta örgütün yurdunda kaldığını anlattı. Örgüt mensubu Remzi Ş. isimli şahsın yurt müdürlüğünü yaptığını aktaran Hakan A., yaklaşık 6 ay sonra yurttan ayrılıp örgüte ait olan evlerde kalmaya başladığını söyledi. Hakan A. Kurban Bayramında kendilerine izin verilmediğini, bayramda kurban derisi toplamak üzere çalışmalarının istenildiğini kaydederek, "Evde kaldığımız süreler boyunca sohbetlere bölgeden sorumlu yeşil gözlü, sarışın 'Yunus abi' denilen kişi gelirdi. Sürekli Fettullah Gülen videoları izletilir, kitapları okutulurdu" dedi.

Hakan A., 2006 yılında Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan örgüte ait bir yurtta çalışmaya başladığını, burada kaloriferden ve öğrencilerden sorumlu olduğunu anlatarak, "Arapgir ilçe abisi 'Adnan hoca' isimli kişiydi. İsim kendi ismiydi ancak soyadını hatırlamıyorum. Bana, 8-9 ay süreyle herhangi bir ücret vermediler. Daha sonra bana bir çek verdiler, çekin karşılığı çıkmadı. Bu nedenle bozuştuk ve Arapgir'den ayrıldım. İş buldukça inşaat işlerinde çalışmaya başladım ve 2008 yılına kadar bu şekilde yaşamımı sürdürdüm. 2008 yılında astsubaylık sınavını kazandım" diye konuştu.



"DİNİNİ KURTARMAK İÇİN BİZİMLE DEVAM ET"

2008 yılının sonunda örgütün kendisiyle tekrar iletişime geçtiğini kaydeden Hakan A., şunları anlattı: "Benimle Ankara'da irtibat kuran kişi öğretmendi. Kızılay'da bir kafede buluştuk. Bana 'dinini kurtarmak için bizimle beraber devam et' dedi. 3-4 kere bu kişiyle görüştüm. 2009-2013 yılları arasında Çorum, 2013-2015 yılları arasında da Ağrı-Patnos'ta görev yaptım. Buralarda da örgütle irtibatım devam etti."



"İLETİŞİMİ KAKAO TALK ÜZERİNDEN YAPMAMIZ İSTENDİ"

Kendisinden sorumlu mahrem imamlarla ankesörlü telefondan irtibat kurduğunu kabul eden Hakan A., "Bir dönem Ağrı'da görev yaptığım sırada Eşref isimli şahısla 1 ay boyunca iletişimimizi ankesörlü telefondan değil, kendisinin yüklediği Kakao Talk programı üzerinden yapmamızı istedi. 'Neden?' diye sorduğumda 'cemaatle bağlantılı olduğun çıkarsa, meslekten ihraç ederler' dedi" ifadelerini kullandı.

"DAVADAN AYRILIRSAN İKİ BÜKLÜM OLURSUN"

Ankara'da aynı hücrede bulunduğu kişilerin isimlerini sayan şüpheli Hakan A., "Ö.Y., 17/25 Aralık sürecinden dolayı görüşmek istemiyordu. Görüşmeye gelmesi için çok baskı yapıyorlardı. 'Davadan ayrılırsan çocuklarından çekersin, iki büklüm olursun' gibi şeyler söylüyorlardı" şeklinde konuştu.

"TSK YÖNETİME EL KOYMUŞTUR, BİRLİKLERİNİZE GİDİN"

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 3 gün önce kendisinden sorumlu "Ömer" isimli örgüt üyesinin evine geldiğine dikkat çeken Hakan A., şunları kaydetti:"Telefonumu alarak aşağıya inmemi istedi. Evimin önünde arabada buluştuk, arabada telefonuma Line programını kurdu ve 'bir ablamız rüya görmüş büyük deprem olacakmış' dedi. Bana bu program üzerinden dua göndereceğini bunları okumamı istedi. 15 Temmuz 2016 tarihinde Line programı üzerinden telefonuma 'TSK yönetime el koymuştur, birliklerinize gidin' şeklinde mesaj geldi. Beynimden vurulmuşa döndüm ve programı telefonumdan sildim. Bunalıma girdim ve 3 gün boyunca evden hiç çıkmadım. Pazartesi günü de işe gittim örgütle irtibatım bu tarihten sonra koptu."