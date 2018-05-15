Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in yaptığı bu soykırımı lanetliyorum!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail, bir terör devletidir ve bir terör devleti olarak da şu anda attığı adımlarla bunu ispatlamaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İntercontinental Otel'de Anadolu Ajansı (AA) ve TRT World'ün Genç Yetenek Geliştirme Projesi kapsamında İngiltere'de eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in yaptığı bir soykırımdır

Konuşmasına öğrencileri selamlayarak başlayan ve dışarıda da öğrencilerin bulunduğunu anımsatan Erdoğan, dışarıda kalan öğrencilerin gelip gelmediğini sordu. Erdoğan, olumlu yanıt almasının ardından "Onlar her ne kadar Anadolu Ajansı veya TRT'den değilseler de gönülleri Anadolu Ajansı ile atan, TRT ile atan gençlerimiz. 'Bizi niçin dışarıda bıraktılar' diye de önümüzü kestiler. Şimdi burada oldukları için ben de mutluyum." diye konuştu.

Birleşik Krallık ziyareti kapsamında gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, toplantıya vesile olan AA ve TRT'ye teşekkürlerini ileterek, tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Londra'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün İsrail terörüne kurban verdiğimiz Gazzeli şehitlerimize, Filistinli şehitlerimize yüce Mevla'dan rahmet niyaz ediyorum. Aynı saldırılarda yaralanan Filistinli kardeşlerime acil şifalar temenni ediyorum." dedi.

Filistin'de bugün yaşanan hadiselerde 55 şehit olduğunu ve 2 bin 500 civarında Filistinli'nin de yaralandığını belirten Erdoğan, yaralılar arasında yoğun bakımda olanların da bulunduğunu ve ilaç ulaştırmakta bile sıkıntı çektiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bu insanlık dramını hangi taraftan olursa olsun, ister Amerika, ister İsrail lanetliyorum ve buna sessiz kalanlara da kusura bakmayın onları da lanetliyorum zira herhangi bir yerde bu tür hadiseler olduğu zaman veyahut da ülkemizi ziyarete gelenler bizlerle görüştükleri zaman teröristlerle verdiğimiz mücadele sebebiyle teröristleri öldürdüğümüz zaman bizi hesaba çekenler, şu anda kendi topraklarını işgal edenlere karşı en ufak bir ses çıkarmıyorlar. Şu anda İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail, bir terör devletidir ve bir terör devleti olarak da şu anda attığı adımlarla bunu ispatlamaktadır.

Ne yazık ki Amerika, PYD, YPG ile DEAŞ'a karşı mücadele ettiğini söyleyerek nasıl iş birliği yapıyorsa işte burada da ne yazık ki İsrail ile acımasız bir şekilde iş birliğine girmiştir. İsrail'in yaptığı bir soykırımdır ve bu soykırımı ilk defa bugün yapmıyor. 1948'den itibaren biliyorsunuz bu işgal devam etmektedir ve küçüle küçüle küçüle Filistin bugünkü bir avuç yerde kaldı. Şimdi de buradan atmanın gayreti içerisindeler. Gayrimeşru bir karara karşı sadece demokratik hakkını kullanan sivillere yönelik bu saldırılar bir kez daha İsrail'in çirkin yüzünü ortaya koymuştur."

YENİKAPI'DA DEV BULUŞMA

Saldırı haberini almalarının ardından Başbakan Binali Yıldırım ve diğer ilgililerle görüşmeler yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstişarelerimiz neticesinde Türkiye olarak yaşanan vahşete tepkimizi ortaya koymak için bazı kararlar aldık. Filistinli kardeşlerimizle dayanışma için ülkemizde yarından başlamak üzere 3 gün milli yas ilan ettik. Ayrıca dönem başkanlığını yürüttüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatını da olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Cuma günü sabahtan öğleye kadar olağanüstü toplantımızı yapacağız, öğleden sonra da Yenikapı Meydanı'nda dev buluşmamızı zulme karşı inşallah gerçekleştireceğiz.

Bunun yanında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu da acil olarak toplanmaya davet ediyoruz. İnşallah yarın Türkiye Büyük Millet Meclisimiz de özel gündemle toplanacak. Ayrıca Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek için cuma günü atacağımız adımı İstanbul'da yaparken, pazar günü de Diyarbakır'da mitingler düzenleyeceğiz ve bu bir seri halinde devam edecek. İslam İşbirliği Teşkilatı olarak ramazan ayı boyunca üye ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenleyeceğiz, mektuplarını yazdım, imzalar atıldı ve bu mektuplar da liderlere gönderiliyor. Bunun yanında liderleri bir taraftan şahsım ararken, başbakanları Başbakanımız, dışişleri bakanlarını da Dışişleri Bakanım aramaya başlayacaklar ki cuma günü yapacağımız bu zirveyi şanına yakışır bir şekilde gerçekleştirelim."

Kızılay'ın Gazze'de bugün 100 bin dolarlık acil alım yaparak, Gazze'deki hastanelere yardımları ulaştırmaya başladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AFAD ve Genelkurmay Başkanlığımızın koordinasyonunda Gazze'deki yaralıların tahliyesi için gerekli çalışmalara başladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İstişarelerde bulunmak üzere Washington ve Tel Aviv büyükelçilerimizi Türkiye'ye çağırıyoruz. Öte yandan Sayın Abbas ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri başta olmak üzere pek çok liderle görüşmeler yapacağım. Burada şunu özellikle belirtmek istiyorum bugün zulme ve haksızlığa karşı insanlığın dayanışma günüdür, bugün sağduyu sahibi Hıristiyan, Musevi ve diğer inanç mensuplarından herkesi bu haksızlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz. Bugünün İslam dünyası olarak Kudüs'ü kaybettiğimiz bir gün olmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."