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Son Dakika: 'deki yaralılar 'ya geliyor

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Demircan, "'den gelecek yaralıları önce 'da kabul edeceğiz. Yaralıların durumuna göre hastanelerimizi hazırladık" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 15:19
Son Dakika: Gazze'deki yaralılar Ankara'ya geliyor

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, " tarafında, Filistinlilerin olduğu yerde yeterli ilaç ve malzeme olmadığından yaralılar çok büyük bir risk altında. Türkiye olarak daha ilk andan itibaren her türlü hazırlığımızı yaptık. O bölgedeki yaralılara ulaşmak için her türlü tedbirimizi aldık. Görüşmeler olumlu sonuçlanır sonuçlanmaz Türkiye olarak yaralıları getirmek için hazırlığımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

"YARALILARDAN AĞIR OLANLARI TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ"

Demircan, şöyle devam etti:

"AFAD ve Genelkurmay Başkanlığımızla yaptığımız çalışmada, Gazze'deki yaralıların Türkiye'ye nakledilmesi amacıyla hava köprüsünü oluşturmak için her türlü hazırlık yapıldı, bekleniyor. 'Gelin alın' noktasına gelindiğinde, yaralılardan ağır olanları Türkiye'ye getireceğiz."

"YARALILARIN DURUMUNA GÖRE HASTANELERİMİZİ HAZIRLADIK"

Gazze'den gelecek yaralıların önce 'da kabul edileceğini belirten Demircan, "Yaralıların durumuna göre hastanelerimizi hazırladık." dedi.

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Son Dakika: Gazze'deki yaralılar Ankara'ya geliyor
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