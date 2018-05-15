Son Dakika: Gazze'deki yaralılar Ankara'ya geliyor

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Gazze tarafında, Filistinlilerin olduğu yerde yeterli ilaç ve malzeme olmadığından yaralılar çok büyük bir risk altında. Türkiye olarak daha ilk andan itibaren her türlü hazırlığımızı yaptık. O bölgedeki yaralılara ulaşmak için her türlü tedbirimizi aldık. Görüşmeler olumlu sonuçlanır sonuçlanmaz Türkiye olarak yaralıları getirmek için hazırlığımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

"YARALILARDAN AĞIR OLANLARI TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ"

Demircan, şöyle devam etti:

"AFAD ve Genelkurmay Başkanlığımızla yaptığımız çalışmada, Gazze'deki yaralıların Türkiye'ye nakledilmesi amacıyla hava köprüsünü oluşturmak için her türlü hazırlık yapıldı, bekleniyor. 'Gelin alın' noktasına gelindiğinde, yaralılardan ağır olanları Türkiye'ye getireceğiz."

"YARALILARIN DURUMUNA GÖRE HASTANELERİMİZİ HAZIRLADIK"

Gazze'den gelecek yaralıların önce Ankara'da kabul edileceğini belirten Demircan, "Yaralıların durumuna göre hastanelerimizi hazırladık." dedi.