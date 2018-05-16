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’nda sığınağında 61 el bombası ele geçirildi

’nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü ’nın sığınak ve barınak alanlarının imha edilmesi için başlatılan operasyonlarda bir tüfeği, 61 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 15:52
Ağrı Dağı’nda PKK sığınağında 61 el bombası ele geçirildi

'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü 'nın sığınak ve barınak alanlarının imha edilmesi için başlatılan operasyonlarda bir tüfeği, 61 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Doğubayazıt ilçesi kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılabilecek sığınak/barınak ve malzemelerin imha edilmesi için 15-16 Mayıs tarihinde operasyonlar düzenlendiği bildirildi. 2 gün süren operasyonlarda bulunan bir sığınakta bir tane 7,62 milimetre keskin nişancı tüfeği 61 adet el bombası, iki 460 adet PKM makinalı tüfeğe ait fişek, 79 adet uçak savar silahına ait fişek, bir akü ve 50 metre uzunluğunda elektrik kablosu ele geçirildiği belirtildi.
Bölgede operasyonların aralıksız devam ettiği kaydedildi.

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Ağrı Dağı’nda PKK sığınağında 61 el bombası ele geçirildi
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