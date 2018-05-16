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tatile girdi

Genel Kurulu, kesin sonuçlarının tarafından ilamını takip eden üçüncü günü saat 14.00'de toplanmak üzere tatile girdi. TBMM , Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin oylaması öncesi siyasi parti temsilcileri söz alarak 26. Yasama Dönemi'nin son konuşmalarını yaptı. Milletvekilleri ramazan ayının ilk iftarını ise Genel Kurul'da su içerek açtı. Milletvekilleri, Meclisin kapanmasının ardından birbirleriyle tokalaştı ve toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 21:10 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 21:13
TBMM tatile girdi

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bugün itibarıyla 26. Dönem'in sonuna geldiklerini belirterek, 26. Dönem'de tarihi günler yaşandığını ve aynı zamanda üzüldükleri günlerin de olduğunu söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, 26. Dönem boyunca tüm 'nin aslında derin acılar yaşadığını öne sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise bir dönemi tamamladıklarını belirterek, " gecesi bir hain darbe girişimine hep beraber direnmenin gururunu taşıyoruz ama ardından 20 Temmuz'da bir sivil darbeye boyun eğmenin ve Meclisin yetkilerinin bir saraya devredilmesinin ayıbını da taşıyoruz." ifadesini kullandı.

"KAHRAMAN MİLLETVEKİLLERİ..."

, 26. Dönem'de iyi ve kötü günlerinin olduğunu söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde kahraman milletvekillerinin Meclis'te kahramanca durduklarına şahitlik ettiklerini anımsatan Elitaş, şöyle devam etti:

"Nasıl 1920'de bu , Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduysa 2016 yılında da bu Meclis, kahraman milletvekillerinin vasıtasıyla darbecileri önledi. Milletin verdiği yetkiyle Türkiye'nin işgal edilmesine 'dur' deme imkanını bulmuş oldu. Kahraman, gazi Meclisin değerli milletvekillerine, siz kahramanlara milletim adına şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. 26. Dönem parlamentosu şapkasını alıp gitmek yerine parlamentoda nöbetini tutarak, lideri ile birlikte darbecilere 'dur' deyip, bundan sonra darbe yapma hevesleri olanların önündeki heveslerini alıp götürmüştür."

"BEDENLERİYLE MECLİSE KALKAN OLDULAR"

Başkanvekili Yaşar Tüzün ise bu dönem parlamentosunun cumhuriyet tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birisini yaşadığını kaydetti. Tüzün, "Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bu Gazi Meclis, 15 Temmuz akşamı dünya tarihinde nadir görülecek doğrudan bir saldırıya maruz kaldı. 26. Dönem'in milletvekilleri geçmişte olduğu gibi büyük bir direnç ve azimle demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıktılar. Bedenleri ile Meclise kalkan oldular." dedi.

Milletvekilleri ramazan ayının ilk iftarını ise Genel Kurul'da su içerek açtı.

Milletvekilleri, Meclisin kapanmasının ardından birbirleriyle tokalaştı ve toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mecliste, yasalaşan söz konusu teklif, parlamenter sistemin kabul edilen son kanunu olma özelliğini taşıyor.

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TBMM tatile girdi
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