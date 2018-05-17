Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Erdoğan sözlerine 15 Temmuz'u hatırlatarak başladı. 16 Nisan halk oylamasından bugüne milletin desteği ile tarihi değişimi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Erdoğan terör ile mücadeleye de değinerek ''Yurt içinde terör örgütüne tarihi darbeyi vurduk. Kuzey Irak'ta 403 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içinde 303 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlar 5 ay içerisinde yapılan operasyonlar.'' açıklamasını yaptı.

Zeytindalı operasyonuna değinen Erdoğan ''birkaç ay içinde burayı hallaç pamuğu gibi attık'' dedi.

MİLLETVEKİLLERİNE SESLENDİ

Erdoğan ''Mecliste ortaya koyduğunuz dayanışma takdire şayandı. Milletimizin desteğini alarak tarihi değişimi hayata geçirdik. Anayasa değişikliğinin verdiği imkanları kulanarak genel başkanlık görevini yeniden üstlendik.'' şeklinde konuştu.

İl kongrelerine bizzat katılmaya çalıştığını belirten Cumhurbaşkanı, ''51 il kongremize iştirak ettim. Ocak ayınca hayati bir adım attık. Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattık. ÖSO ile birlikte sürdürdüğümüz bu harekatı dünyaya örnek olacak şekilde bitirdik.'' dedi.

ERKEN SEÇİM KONUSU

Erdoğan ''Erken seçim fısıltısı adete tüpten çıkan macun gibidir, bir daha eski duruma döndürülemez. Bizlerin nasıl hassasiyet gösterdiğini sizler de biliyorsunuz'' dedi ve milletvekillerinin henüz bir buçuk yıl olmasına rağmen ''millet için yaptıkları fedakarlığa'' dikkat çekti. Erdoğan ''Sayın Bahçeli'nin konuşmasını duyduğumuz an bu konuyu ülkemizin gündeminden çıkarmaya karar vardik. Bahçeli ile yaptığımız görüşmenin ardından 24 Haziran erken seçim tarihini milletimize açıkladık.'' dedi.

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