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'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon

Son dakika gelişmesi... İzmir merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 88 kişiden işlemleri tamamlanan 23'ü daha adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 15:58 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 16:00
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'YE BÜYÜK DARBE

İzmir merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 88 kişiden işlemleri tamamlanan 23'ü daha adliyeye sevk edildi.

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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon
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