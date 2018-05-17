FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon
Son dakika gelişmesi... İzmir merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 88 kişiden işlemleri tamamlanan 23'ü daha adliyeye sevk edildi.
Giriş Tarihi: 17.5.2018 15:58Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 16:00
FETÖ'YE BÜYÜK DARBE
İzmir merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 88 kişiden işlemleri tamamlanan 23'ü daha adliyeye sevk edildi.