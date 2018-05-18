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şehitleri anıldı

Ardahan'da, "" olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nın 141. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 11:30
93 Harbi şehitleri anıldı

since düzenlenen etkinlikte, olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda şehit olanlar için Kura Nehri'ne karanfiller bırakıldı.

Program kapsamında Vali Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı , 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, diğer yetkililer ve vatandaşlar belediyesi binası önünden tarihi Ardahan Köprüsü'ne yürüdü.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, burada yaptığı konuşmada ecdadı yad etmek amacıyla toplandıklarını belirterek Ardahan'ın ilk işgal acısını 1877'de yaşadığını söyledi.

93 Harbi şehitlerini anma etkinliğini ilk kez gerçekleştirdiklerini dile getiren Köksoy, şunları kaydetti:

"Burada savaşların, işgallerin sivillere, kadınlara, çocuklara nasıl bir acı bıraktığı ve en büyük çileyi sivillerin yaşadığını izah etmeye çalışıyoruz. Bu vesile ile 'de yaşanan acıları dünyaya ve bütün insanlığa hatırlatmak istiyoruz. Sivillere, Müslümanlara yönelik katliamları kınıyoruz, lanetliyoruz. Birleşmiş Milletlerin artık dünyadaki kana, gözyaşına, zulme son verme iradesini göstermelerini diliyoruz."

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93 Harbi şehitleri anıldı
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