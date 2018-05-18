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İşgalci sivillere saldırmaya devam ediyor

"Şehitlere Vefa Cuması" adı verilen 'nün sekizinci cumasında liler cuma namazı sonrası yine sınırda toplandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, askerlerinin Han Yunus kentinde lere müdahale ettiğini belirtti. Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde 56 gösterici yaralandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 23:17 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 23:48
İşgalci İsrail sivillere saldırmaya devam ediyor

Kudra, askerlerinin gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale ettiğini ve gösteride 56 kişinin yaralandığını kaydetti.

SİVİL KATLİAMLARI DİRENİŞİ KIRAMADI

Öte yandan Hamas Sözcüsü Hazım Kasım tarafından gösterilerle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "'nün şimdiye kadar devam etmesi, İsrail'in kasıtlı öldürme ile halkımızın iradesini kırma ve engelleme çabalarının başarısız olduğunu gösteriyor." dedi.

Gazze’de 56 kişi yaralandı

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Kasım, İsrail'in, Filistin halkının özgürlük ve dönüş yürüyüşünde hedeflerine ulaşana kadar mücadelesini sürdürmesini engelleyemeyeceğini aktardı.

62 ŞEHİT, 3 BİNDEN FAZLA YARALI

İsrail askerlerinin, pazartesi günü ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Filistinliler için felaket günü: 14 Mayıs 1948

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İşgalci İsrail sivillere saldırmaya devam ediyor
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