İşgalci İsrail sivillere saldırmaya devam ediyor

Kudra, İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale ettiğini ve gösteride 56 kişinin yaralandığını kaydetti.

SİVİL KATLİAMLARI DİRENİŞİ KIRAMADI

Öte yandan Hamas Sözcüsü Hazım Kasım tarafından gösterilerle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün şimdiye kadar devam etmesi, İsrail'in kasıtlı öldürme ile halkımızın iradesini kırma ve engelleme çabalarının başarısız olduğunu gösteriyor." dedi.

Gazze’de 56 kişi yaralandı

İSRAİL, SİLAHSIZ SİVİLLERE BOMBA ATTI

Kasım, İsrail'in, Filistin halkının özgürlük ve dönüş yürüyüşünde hedeflerine ulaşana kadar mücadelesini sürdürmesini engelleyemeyeceğini aktardı.

62 ŞEHİT, 3 BİNDEN FAZLA YARALI

İsrail askerlerinin, pazartesi günü ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazla kişi yaralanmıştı.