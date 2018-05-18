"Lig 20 takım olsun"

MEVLÜT TEZEL'İN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

…Ancak Meleke'nin önerdiği gibi Avrupa kupasına gidecek son takım için play-off ve düşecek son takımla yükselecek son takım için play-out maçlarının oynanmasının ligi karmaşık yapacağını düşünüyorum. Daha basit bir önerim var: İtalya, İngiltere, İspanya ne yapıyorsa, aynısını yapalım; Lig 20 takımla oynansın ve statüsünde değişiklik olmasın.

Takımların hedefsiz kalmaması için ise TV ve bahis gelirlerinin tamamı kazanılacak puana göre dağıtılsın.

Böylece ligde kazanılacak her puanın parasal değeri artar.

Orta sıradaki takımlar daha iyi transferler yapmak için lige daha çok asılırlar. Hem böylece, eskiden çok şampiyon oldular diye üç büyüklere ekstradan verilen büyük paranın yol açtığı haksızlık ortadan kalkar.

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