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son yolculuğuna uğurlandı

Kamuoyunda ' olarak bilinen son yolculuğuna uğurlandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 19:27 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 19:36
Salih Mirzabeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 4 Mayıs'ta Devlet Hastanesikaldırılanlan 68 yaşındaki , nakledildiği Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 16 Mayıs Çarşamba günü hayatını kaybetti. Erdiş için, Fatih Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye eski Valisi , eski İl Başkanı Selim Temurci ve Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Erdiş'in cenazesi, Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

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Salih Mirzabeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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