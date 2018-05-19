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'nın çağrısından sonra 'yi destekleyecek

Terör örgütü 'nın 'ye yaptığı birlik çağrısından sonra 'li vekil, da 'yi destekleme sözü verdi. Daha önce de PKK'nın elebaşlarından biri olan yayınlanan bir videosunda PKK'nın CHP'ye destek vereceğini açıklamıştı.

Giriş Tarihi: 19.5.2018 17:39 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 17:47
PKK'nın çağrısından sonra HDP Muharrem İnce'yi destekleyecek

'da yapılacak lere sayılı günler kalan ile terör örgütü 'nın siyasi kanadı arasında yakınlaşma başladı. Örgütün Kandil'deki elebaşlarından , CHP Genel Başkanı 'na çağrıda bulunarak HDP'nin baraj altında bırakılmaması gerektiğini söyledi.

KANDİL'DEN TALİMAT GELMİŞTİ

24 Haziran'da yapılacak seçimlerin son şans olduğunu belirten teröristbaşı, CHP iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi. Örgütten yapılan bu açıklamanın ardından HDP de harekete geçti.

"İKİNCİ TURDA DESTEKLERİZ"

Mardin Milletvekili Mithat Sancar, da 'yi destekleyebileceklerini açıklayarak CHP'den gelebilecek emanet oylara göz kırptı.

Mithat Sancar, şunları söyledi: "Muhalefetin çalışmalarının güçlü olması bizi mutlu eder. İkinci tura biz kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz. Ancak burada CHP'nin partimize yaklaşımı önemlidir. Eğer CHP partimize ortak yaklaşımı iyi ortaya koymazsa seçimde ortaya çıkacak kötü fatura herkese yansır"

ÖRGÜTLE OY PAZARLIĞI

Terörist Cemil Bayık, ilk turda HDP'nin barajı geçirilmesi durumunda ikinci turda Muharrem İnce'nin desteklenebileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

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PKK'nın çağrısından sonra HDP Muharrem İnce'yi destekleyecek
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