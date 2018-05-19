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’yi ABD’den ’cüler mi aradı?

bugünkü yazısında "Beni ABD'den aradılar" şeklinde başlayan sözleri ile hakkında kafaları karıştırmaya çalışan 'nin çelişkilerini yazdı. ABD'den kimin aradığını hala söylemeyen Muharrem İnce'ye bazı sorular yönelten Melih Altınok'un yazısı şu sözlerle son buluyor: "Bu tarzda devam edersiniz, seçmenin sizi 'ın alternatifi değil, "erkek kopyası" olarak görmesine engel olamazsınız."

Giriş Tarihi: 19.5.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 11:05
Muharrem İnce’yi ABD’den FETÖ’cüler mi aradı?

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

İnce'nin sorusunun cevabını merak edeniniz var mı bilmiyorum.
Zira Fetullah'ın iadesinin ilk gündeme geldiği günlerde, "farklı bir şey" söylemek isteyenlerin ekranlarda dile getirdiği bu tarz iddialara verilemeyen cevap kalmadı.
Ama yine de Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yeniden ısıtılan soruya yanıt verdi:
"Gülen'i iade talebi, ABD ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmaya uygundur. Terörist başı Gülen'in iade için geçici tutuklanması ve iade taleplerinde bir eksiklik ya da yanlışlık yoktur." Muharrem Bey, daha ziyade 'ye karşı "tarafsız" kalabilenlerin ağzından duyduğumuz bu bayat sorusuna en yetkili ağızlardan epeyce doyurucu cevap aldı.
Şimdi cevap verme sırası kendisinde.
1- ABD'den kendisini arayanlar kim? Dışişleri ya da yetkilileri mi? Yoksa sürekli ters manyel yapan FETÖ'cüler mi?
2- İnce'nin "gizli tanığı," 15 Temmuz'a "kontrollü darbe" diyen genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iadenin gerçekleşmemesindeki etkisinden de bahsetmiş mi?
Öyle ya, Kılıçdaroğlu darbeye "oyun" diyerek iadeye karşı mücadele eden FETÖ avukatlarına ve onu kollayan CIA'ya, 'ya epeyce argüman sağlamıştı.
Yapmayın Muharrem Bey. Bu tarzda devam edersiniz, seçmenin sizi 'ın alternatifi değil, "erkek kopyası" olarak görmesine engel olamazsınız.

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Muharrem İnce’yi ABD’den FETÖ’cüler mi aradı?
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