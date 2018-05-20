Fanatik Yunanlılar 'Türkler kardeşim' diyen başkana saldırdı!

Yunan Parlamentosu'nun 1994'te kabul ettiği sözde 'Pontuslu Rum Soykırımı'nı Anma Günü' etkinliği çerçevesinde Selanik'de düzenlenen gösteriye Belediye Başkanı Butaris de katıldı. Selanik'teki Beyaz Kule önünde yapılan tören sırasında, kalabalık bir grup Butaris'in daha once Atatürk ve Türkler ile ilgili olumlu konuştuğunu söyleyerek, tören yerini terk etmesini istediler.

FANATİK GRUP SALDIRDI!

Hürriyet'in haberine göre; kendisine yöneltilen hakaret ve küfürlere aldırmayan Butaris tören alanında kaldı. Ancak kısa bir sure sonra kalabalık fanatik bir grubun saldısına uğradı. Saldırganlar, Butaris'i tekme, tokat ve yumruklarla dövdüler. Korumaları tarafından kurtarılan Butaris hastaneye kaldırıldı. Hastanede gceleyen Butaris, taburcu edildikten sonra yaptığı açıklamada "Bir kabus yaşadım. Her yerime vuruyorlardı" dedi. Başbakan Aleksis Çipras, saldırının "aşırı sağcı haydutların işi olduğunu" belirterek, suçluların en kısa sürede yakalanacaklarını söyledi. Siyasi partiler de Butaris'e yapılan saldırıyı kınadı.

ATATÜRK SOKAĞI ADI VERİLMESİNİ ÖNERMİŞTİ

Butaris, Belediye Başkanı seçilmeden önce Selanik'de Atatürk'ün doğduğu evin bulundUğu sokağa "Atatürk Sokağı" adı verilmesini ve şehir merkezinde bir "Türk Anıtı" dikilmesini önermişti. Ancak yoğun tepkiler üzerine geri adım atmıştı. 2012'de Belediye Başkanı seçildikten sonra "Türkler kardeşim" gibi sözleri nedeniyle de yoğun eleştirilere hedef olmuştu.