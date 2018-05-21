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Adayların listesi açıklandı karıştı

27. leri öncesi açıklanan listede 'nin adamlarının kesik yemesi 'yi karıştırdı. 'nun listesine kızan İnce, CHP Genel Merkezi'ne gidiyor.

Giriş Tarihi: 21.5.2018 01:50 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 01:55
Adayların listesi açıklandı CHP karıştı

27. leri öncesi 'nin adayları basına sızdırıldı. 'nin adamlarının kesik yemesi, ve mitinglerini durdurma noktasına getirdi.

İNCE KILIÇDAROĞLU'NU KOLTUĞUNDAN EDEBİLİRDİ


, kendisinin kazanamayacağına inandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını koymadı, Muharrem İnce'yi aday gösterdi. Kılıçdaoğlu, İnce'nin Erdoğan'a karşı kaybetme ihtimalini göze alarak İnce'yi bu şekilde saf dışı bırakacak, genel başkanlık koltuğunu sağlama alacaktı.

MUHARREM İNCE'YE YAKIN İSİMLER ÇİZİK YEDİ


CHP listelerinin oluşmasında Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi net olarak görülebiliyor. Erdoğan'ın seçildiği takdirde, Muharrem İnce seçimde oluşturduğu bir rüzgarla gözünü yeniden CHP Genel Başkanlığı'na dikebilirdi, Kılıçdaroğlu'nun koltuğu da tehlikeye girmiş olurdu. Kılıçdaroğlu İnce'nin olası hamlesini şimdiden görerek, İnce'ye yakın kim var kim yok liste dışı bıraktı.

SESİM KISILDI DEDİ, MİTİNGLERİ İPTAL ETTİ


Partinin kendi içinden Cuhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterdiği Muharrem İnce, vekillerin listesinin ortaya çıkmasının ardından "sesim kısıldı" paylaşımında bulundu.

Muharrem İnce'ye yakın olan isimlerin liste dışı kalmasından sonra İnce Bartın ve Zonguldak mitinglerini iptal etti.

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Adayların listesi açıklandı CHP karıştı
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