Haberler Gündem Haberleri Adıyaman’ın milletvekili adayları

Adıyaman’ın milletvekili adayları 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde partilerin Adıyaman adayları belirlendi. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel seçimlerinde partilerin Adıyaman milletvekili adayları şu isimlerden oluşuyor: