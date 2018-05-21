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'den milletvekili adayı mı oldu?

Dedesi isyanında aktif rol oynayan 'ın, 'den milletvekili adayı gösterilmesi gündeme geldi. Altan Tan'ın adaylığı için sosyal medyada "Kimler kimlerle beraber" yorumları yapıldı

Giriş Tarihi: 21.5.2018 03:25 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 04:45
Altan Tan CHP'den milletvekili adayı mı oldu?
'de milletvekili aday listesi krizi büyüyor. Liste her taraftan ayrı patlak veriyor.

'den ayrılıp 'ne geçen 'ın, CHP listesinden İstanbul'dan aday gösterilmesi gündeme geldi.

Bu durumda CHP'liler, eski HDP'li, şimdi Saadet Parti'li Altan Tan'ı milletvekili yapmak için seçim çalışması yapacak ve oy vereceklerdi.

DEDESİ ŞEYH SAİD İSYANINDA AKTİF ROL ALMIŞTI

Altan Tan'ın dedesi 'in kurmay kadrosundandı ve isyanda aktif rol almıştı. İsyan 'ün emriyle bastırılmıştı.



SON ANDA VAZGEÇİLDİ

Altan Tan'ın CHP listesinden SP kontenjanı ile İstanbul milletvekilliği adaylığına CHP içinde büyük tepki oluştu.

Parti içinde yaşanan krizin ardından CHP Genel Başkanı , Altan Tan'ın isminden son anda vazgeçmek zorunda kaldı.

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Altan Tan CHP'den milletvekili adayı mı oldu?
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