Altan Tan CHP'den milletvekili adayı mı oldu?

CHP
'de milletvekili aday listesi krizi büyüyor. Liste her taraftan ayrı patlak veriyor. HDP
'den ayrılıp Saadet Partisi
'ne geçen Altan Tan
'ın, CHP listesinden İstanbul'dan aday gösterilmesi gündeme geldi.
Bu durumda CHP'liler, eski HDP'li, şimdi Saadet Parti'li Altan Tan'ı milletvekili yapmak için seçim çalışması yapacak ve oy vereceklerdi. DEDESİ ŞEYH SAİD İSYANINDA AKTİF ROL ALMIŞTI
Altan Tan'ın dedesi Şeyh Said
'in kurmay kadrosundandı ve isyanda aktif rol almıştı. İsyan Mustafa Kemal Atatürk
'ün emriyle bastırılmıştı. SON ANDA VAZGEÇİLDİ
Altan Tan'ın CHP listesinden SP kontenjanı ile İstanbul milletvekilliği adaylığına CHP içinde büyük tepki oluştu.
Parti içinde yaşanan krizin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Altan Tan'ın isminden son anda vazgeçmek zorunda kaldı.