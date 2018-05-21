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: Bugün sizler Allah’ın size bahşettiği kişiye sahipsiniz

Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzetbegovic, “Bugün sizler Allah’ın size bahşettiği bir kişiye sahipsiniz. Bu kişi, ’dır. Ona yardım edin, onu destekleyin." dedi.

Giriş Tarihi: 20.5.2018 18:54 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 01:54
Bakir İzetbegovic: Bugün sizler Allah’ın size bahşettiği kişiye sahipsiniz

'ın onur konuğu olarak katıldığı Saraybosna'daki Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan , ve bayraklarını bir arada görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

İzetbegovic, "Biz uzun yıllardır beraberdik, beraber yaşadık, beraber mücadele ettik. Son kez 'de Boşnaklar da kendi ülkesi gibi Türkiye'yi savundu." ifadelerini kullandı.

ALLAH'IN YARDIMIYLA AYAKTA KALDIK

Tarihin iki milleti ayırdığını ancak iki ülkenin kaderinin aynı olduğunu vurgulayan İzetbegovic, "Türkleri de Boşnakları da dinlerinden, kimliklerinden koparmak istediler." diye konuştu.

İzetbegovic, Allah'ın her yüzyılda bir kez birini bahşettiğini ve bu kişinin milletini dinine döndürdüğünü kaydederek, "Bizim Aliya İzetbegovicimiz vardı. Allah'ın yardımıyla ayakta kaldık." dedi.

ALLAH'IN TÜRK MİLLETİNE BAHŞETTİĞİ KİŞİ ERDOĞAN'DIR

İzetbegovic, bugün Türkiye'nin birçok zorlukla mücadele ettiğine işaret ederek, hem içeride hem dışarıda düşmanlarla mücadele eden Türkiye'nin milyonlarca sığınmacıya sahip çıktığını ve her şeye rağmen ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.

Bugün Türk milletinin de Allah'ın kendilerine bahşettiği bir kişiye sahip olduğunu belirten İzetbegovic, "Bu kişi, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ona yardım edin, onu destekleyin. Doğru yolda olmalısınız. Siz , liderinize destek olmalısınız." şeklinde konuştu.

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Bakir İzetbegovic: Bugün sizler Allah’ın size bahşettiği kişiye sahipsiniz
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