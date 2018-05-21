CHP'de vekillerin listesi ortaya çıktı

27. Dönem Milletvekilliği seçimleri öncesi CHP'nin adayları basına sızdırıldı. Muharrem İnce'nin adamlarının kesik yemesi, Zonguldak ve Bartın mitinglerini durdurma noktasına getirdi.

İNCE KILIÇDAROĞLU'NU KOLTUĞUNDAN EDEBİLİRDİ

Kılıçdaroğlu, kendisinin kazanamayacağına inandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını koymadı, Muharrem İnce'yi aday gösterdi. Kılıçdaroğlu, İnce'nin Erdoğan'a karşı kaybetme ihtimalini göze alarak İnce'yi bu şekilde saf dışı bırakacak, genel başkanlık koltuğunu sağlama alacaktı.

CHP'de isyan başladı

MUHARREM İNCE'YE YAKIN İSİMLER ÇİZİK YEDİ

CHP listelerinin oluşmasında Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi net olarak görülebiliyor. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde, Muharrem İnce seçimde oluşturduğu bir rüzgarla gözünü yeniden CHP Genel Başkanlığı'na dikebilirdi, Kılıçdaroğlu'nun koltuğu da tehlikeye girmiş olurdu. Kılıçdaroğlu İnce'nin olası hamlesini şimdiden görerek, İnce'ye yakın kim var kim yok liste dışı bıraktı.

"SESİM KISILDI" TWEET'İ

Partinin kendi içinden Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterdiği Muharrem İnce, vekillerin listesinin ortaya çıkmasının ardından "sesim kısıldı" paylaşımında bulundu.

Muharrem İnce'ye yakın olan isimlerin liste dışı kalmasından sonra İnce Bartın ve Zonguldak mitinglerini iptal etti.

MUHARREM İNCE CHP GENEL MERKEZİ'NE GİDİYOR

Muharrem İnce'nin mitinglerini iptal etmesinin perde arkasında ise Ankara seyahati var. İnce, listelerin açıklanmasından sonra CHP Genel Merkezi'ne hesap sormaya gidiyor.