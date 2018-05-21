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'de vekillerin listesi ortaya çıktı

lider Kemal başkanlığında toplanan CHP MYK ve PM toplantısın ardından vekillerin oluşturulduğu liste ortaya çıktı. CHP'nin 24 Haziran milletvekili i için aday listesi genel hatları ile belli olurken, adayı 'ye yakın bazın isimlerin yan sıra partinin 'sol' kanadından bazı isimlere listede yer verilmediği dikkat çekti. Bu gelişmenin ardından Muharrem İnce, sesinin kısıldığını iddia eden bir tweet atarak mitinglerini iptal ederek CHP Genel Merkezi'ne gittiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 21.5.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 10:57
CHP'de vekillerin listesi ortaya çıktı

27. Dönem Milletvekilliği leri öncesi 'nin adayları basına sızdırıldı. 'nin adamlarının kesik yemesi, ve mitinglerini durdurma noktasına getirdi.

İNCE KILIÇDAROĞLU'NU KOLTUĞUNDAN EDEBİLİRDİ

, kendisinin kazanamayacağına inandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını koymadı, Muharrem İnce'yi aday gösterdi. Kılıçdaroğlu, İnce'nin Erdoğan'a karşı kaybetme ihtimalini göze alarak İnce'yi bu şekilde saf dışı bırakacak, genel başkanlık koltuğunu sağlama alacaktı.

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MUHARREM İNCE'YE YAKIN İSİMLER ÇİZİK YEDİ

CHP listelerinin oluşmasında Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi net olarak görülebiliyor. Erdoğan'ın seçildiği takdirde, Muharrem İnce seçimde oluşturduğu bir rüzgarla gözünü yeniden CHP Genel Başkanlığı'na dikebilirdi, Kılıçdaroğlu'nun koltuğu da tehlikeye girmiş olurdu. Kılıçdaroğlu İnce'nin olası hamlesini şimdiden görerek, İnce'ye yakın kim var kim yok liste dışı bıraktı.

"SESİM KISILDI" TWEET'İ

Partinin kendi içinden Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterdiği Muharrem İnce, vekillerin listesinin ortaya çıkmasının ardından "sesim kısıldı" paylaşımında bulundu.

Muharrem İnce'ye yakın olan isimlerin liste dışı kalmasından sonra İnce Bartın ve Zonguldak mitinglerini iptal etti.

MUHARREM İNCE CHP GENEL MERKEZİ'NE GİDİYOR

Muharrem İnce'nin mitinglerini iptal etmesinin perde arkasında ise seyahati var. İnce, listelerin açıklanmasından sonra CHP Genel Merkezi'ne hesap sormaya gidiyor.

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CHP'de vekillerin listesi ortaya çıktı
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