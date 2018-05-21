Son dakika: Gaziantep'te FETÖ'nün darbe girişimi davasında karar verildi

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 36 sanığın yargılandığı davada, aralarında dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Murat Soysal ile kurmay başkanı eski yarbay Hakan Çınar'ın da bulunduğu 4 sanığa, 7 yıl 6 ay ila ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, aralarında sözde "sıkıyönetim komutanları" listesinde "Gaziantep ve Kilis'ten sorumlu komutan" olarak yer alan dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral tutuklu sanık Murat Soysal'ın da bulunduğu 18'i tutuklu 36 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada Başbakanlık ile TBMM adına davaya müdahil olan avukatlar da hazır bulundu.

SANIKLARA BİRÇOK SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Murat Soysal ile Hakan Çınar'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eski yarbay Metin Gültekin'e "silahlı terör örgütün üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlarından 18 yıl 9 ay, eski astsubay Osman Tuttu'ya da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Tutuksuz sanıklar Alparslan Kahraman, İlhan Kayadibi ve Mesut Dündar hakkında beraat kararı veren heyet, diğer sanıklar yönünden dosyanın ayrılmasını kararlaştırdı.