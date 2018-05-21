TİKA'nın Kosova Destekleme Programı'nda saha çalışmaları tamamlandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından bu yıl içinde uygulamaya konulacak projeleri içeren "Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Kosova Destekleme Programı" saha çalışmaları tamamlandı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı", bölgede kırsal kesimde yaşayan halkın refah seviyesini yükseltecek gelir getirici faaliyetler için çeşitli tarım ve hayvancılık projelerinin hazırlanıp uygulanmasını içeriyor. Programın ilk aşamasında Moldova ve Arnavutluk'ta uygulanan projede ISO 22000 HACCP, HACCP Yönetim Maddeleri, HACCP Gıda Güvenliği, Kırmızı ve Beyaz Et Hijyeni, Süt ve Yumurta Hijyeni, ISO 17020 Muayene Kuruluşlarının Akreditasyonu gibi konuların yanı sıra tarımsal ürünlerin üretilmesi, tarımsal mekanizasyon, balıkçılık, tarımsal birliklerin kurulması, mevcut birliklerin altyapılarının güçlendirilmesi alanlarında hedef gruplara yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmişti.

Geçen yıl eylül ayı itibariyle programa Bosna Hersek'in de dahil edilmesiyle ikinci aşamaya geçildi. Program kapsamında yürütülen projeler için Saraybosna Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile iş birliği yapıldı.

2018'DE PROGRAMA KOSOVA DA DAHİL EDİLDİ

Bu yıl ise programın genişletilerek Kosova'da da uygulanması amacıyla, planlanan projelere yönelik saha çalışmaları mayıs ayı başında tamamlandı. Program için Priştine Üniversitesi, Ziraat ve Veterinerlik Fakültesi akademisyenleri ile Kosova'da geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlayan ailelere destek olmak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla ilk etapta "Sürdürülebilir Arı ve Arı Ürünleri Üretiminin Desteklenmesi" ile "Küçükbaş Hayvan Islahı ve Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi" konularında projelerin başlatılması, devamında farklı sektörlere yönelik destekleyici projeler ile devam edilmesi planlandı.

Nisan ve mayıs aylarında da proje bölgelerinin ve mevcut durumun tespiti için Türkiye'den uzman personelin de katılımıyla saha analiz çalışmaları gerçekleştirildi. Projeler ile farklı ekolojik-iklim faktörlerine sahip olması dolayısıyla arıcılık sektörünün gelişmesi için yüksek bir potansiyeli bulunan Kosova'da, hem bu potansiyelin ortaya çıkarılmasını sağlamak hem de arıcıların karşı karşıya kaldıkları sorunlara çözüm üretmek amacıyla arıcılık konusunda yetişmiş, yeterli saha ve uygulama tecrübesine sahip akademisyenlerin birebir arıcılarla daha yakından çalışması sağlanacak. Bu şekilde sahada verilecek eğitimler ve altyapı desteğiyle sadece koloni sayısı değil yeni ürün, metot ve yeniliklerin öğretilmesiyle Kosova arıcılığına önemli katkılar sağlanmış olacak. Ayrıca Kosova'da kırsal bölgelerde yaşayan küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin gelirlerinin artırılması, mevcut hayvan varlığının ıslah edilmesi ve dar gelirli ailelerin gelir elde etmelerinin sağlanması amacıyla aynı projede hem ıslah hem de eğitim programı birleştirilerek uygulanacak.