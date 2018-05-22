24 haziran milletvekili adaylarına 50 tavsiye

1- Siyasetçinin ana sermayesi ses ve sözdür; sesinizi koruyun, sözünüzü güçlendirin, güzelleştirin.

2- Sağlığınıza dikkat edin. Kıyafet konusunda özenli olun. Sağlık, kıyafet ve davranışlar konusunda tavsiye ve eleştirilere açık olun.

3- Konuşurken 'Tek başıma kalsam da… " gibi cümleler kurmayın. Tek başınıza değilsiniz; yanınızda teşkilatınız, arkadaşlarınız ve size oy verecek seçmenler var.

4- Konuşmalarınızda 'gelecek' vurgusu olsun. Hayallerinizi paylaşın; proje, plan ve vaatlerinizi anlatın. Unutmayın ki, geçmiş vefa veya eleştiri için, gelecek ise 'karar' içindir.

5- Sürekli konuşmayın, sürekli anlatmayın, ikna etme hırsına düşmeyin. Dinleyin ve sorun. Dinlemek, iyi bir anlama ve ikna biçimidir.

6- Konuşmalarınızın belli bölümlerini sizi dinleyenlere (yaş, cinsiyet, meslek, memleket, mahalle vb.) göre özelleştirin, farklı insanlar sizde kendisinden bir şeyler bulsun.

7- Konuşma, yürüme, kürsü ve sahne kullanımı, selamlama gibi bazı davranışlarınızı ailecek veya dostlarınızla videodan izleyin, eksik ve başarılı yönlerinizi görmeye çalışın.

8- Konuşmalarınızda parti liderinizden zaman zaman alıntı yapın, atasözlerini kullanın, akılda kalacak betimlemeler, tasvirler yapın, sloganlaştırılacak veya alkışlanacak kısa cümleler kullanın.

9- 'Bir dönem çalışıp bırakacağım' veya 'Şu kadar oy almazsam şöyle yaparım' gibi makul bulunmayacak sözler söylemeyin.

EROL ERDOĞAN

İLİŞKİLERE DAİR TAVSİYELER

10- Anahtar kavramınız 'güven' olmalı. Teşkilatınıza, ekibinize, üyelere, seçmene güven verin.

11- Çalışma ekibinizi, parti teşkilatınızı ve üyelerinizi motive edin. Ancak hava atmalarına veya incitici davranmalarına mani olun.

12- Partinizden belediye başkanı varsa, seçim boyunca onunla saygın bir ilişki kurun, desteğini alın.

13- Sizden öncekiler (selefleriniz) veya muhalifleriniz tarafından yapılmış başarılı hizmetleri kötülemeyin. Doğruyu kötülerseniz, yanlışı eleştirme gücünüz azalır.

14- Rakip adaylarla değişik ortamlarda bir araya gelmekten çekinmeyin, ancak seçim günü yaklaştıkça -dedikoduları önlemek için- rakiplerle bir arada olmaktan kaçının.

15- 'Benim arkamda şu kadar oy var' diyerek görüşmek isteyenlerle görüşün, bu tür sözlerin çoğunluğunun gerçeklikten uzak olduğunu da unutmayın.

16- "Onlar bize oy vermez" diyerek dini, sosyal, kültürel veya etnik bir grup hakkında ön yargılı olmayın. En uzağınızdan bile oy alabilirsiniz.

17- Selamlaşırken, tokalaşırken, konuşurken muhatabınıza kıymet verin, göz göze gelin, doğal davranın. Mizahta saygı sınırını koruyun. Yanlış yaptığınızda, konu büyümeden düzeltin.

18- Özür dilerken veya teşekkür ederken, cümlenize ama, lakin, aslında, fakat gibi sözünüzün değerini düşürecek ilaveler yapmayın. Özrünüz de, teşekkürünüz de kılçıksız olsun.

19- Hep 'ikram edilen' olmayın, siz de ikram edin, paylaşın, hediye edin. Kişisel harcamaları kendiniz yapın.

20- İnsanları rahatsız edecek tarzda protokol uygulamalarından uzak durun, sivil olun. Sizinle insanlar arasında duvarlar örecek şekilde koruma, polis veya protokol ekibi oluşturmayın.

21- Teşkilatın her kademesi ile iletişimde olun. Muhtar, imam, öğretmen gibi halkın içinde olan temsil gücü yüksek kişileri ihmal etmeyin.

22- Yoğun çalışmalardan dolayı eş ve çocuklarınızı ihmal etmeyin. Onları da çalışmalara az-çok dâhil edin. Gün içinde muhakkak telefonlaşın.

ANA TANITIM SRATEJİSİNE DAİR TAVSİYELER

23- 'Reklamın iyisi kötüsü olmaz' sözü bir reklam hurafesidir. Reklamın iyi, doğru ve stratejik olanını tercih edin.

24- Seçim kampanyanızın ana merkezini projeler, yatırımlar ve hizmetler oluştursun. Projeleri, aday olduğunuz yerin ihtiyaçlarını dikkate alarak planlayın.

25- Hiç bir mecra ve araç önemsiz değildir, her mecranın hakkını verin. Sokaklar, meydanlar, kahveler, TV'ler, radyolar, gazeteler, internet-dijital mecralar.

26- Dijital (sosyal) medyayı, mecranın kendi kültürünü dikkate alarak kullanın, gerekirse destek alın.

27- Aleyhinize olan bir şeyin (fotoğraf, video, haber, twit vb.) kendi tepkisel davranış ve paylaşımlarınız vesilesiyle yayılması hatasına düşmeyin.

28- Seçmen bazen sevdiği partiye oy vermek yerine, seçilmesinden korktuğu partinin iktidara gelmesini engellemeye dönük şekilde oyunu belirler. Bu ve benzeri durumlara karşı strateji geliştirin.

29- Kadınlar, eskisine nazaran daha yüksek oranda eşinden-kocasından bağımsız oy kullanıyorlar. Seçim kampanyasının tamamında 'kadınlar'ı gözetin.

30- Gençler kampanyanızın aktif unsuru olsun. Gençleri heyecanlandıran şey vaatlerden daha çok kendilerini ifade edebilecekleri ve gösterebilecekleri zeminlerdir.

31- Seçim günü yaklaştıkça, seçmenin algısı ve dikkati azalmaktadır. İlk dönem yoğun çalışılmalı, son dönem kararlılık ve güç vurgulanmalıdır.

ARAŞTIRMA ve ANKETE DAİR TAVSİYELER

32- Rakiplerinizin kampanyasını takip eden bir ekibiniz olsun. Bu ekipten aldığınız günlük raporları değerlendirin. Gerektiğinde rakiplerinize açık veya kapalı cevap verin.

33- Yüz yüze görüşme veya telefon anketi şeklinde alan araştırması yaptırın. Web anketlerini ihmal etmeyin, fazla da itibar etmeyin. Rakiplerinizin anket sonuçlarını öğrenmeye çalışın.

34- Kanaat yönlendirme mekânlarında (kahve, cami avlusu, taksi durakları, berberler vb.) neler konuşulduğunu takip ettirin. Gerekli durumlarda strateji geliştirin.

SOKAK, MEYDAN ve AÇIK ALANLARA DAİR TAVSİYELER

35- Çalışmalarınızı sürekli kapalı alanlarda yürütmeyin, farklı etkinliklerle sokak, cadde, pazar ve meydanlara çıkın. Mini bir ses sistemi her an yanınızda olsun.

36- Outdoor alanlarda (billboard, sokak bayraklaması, bez-vinil pankartlar, araçlar vb.) üstünlük sağlamak sizi güçlü gösterir. Bu alanları ihmal etmeyin.

37- Tarihi eser, kişisel mülkiyet, dini mekân, kamu binaları vb. yerlere afiş, pankart, çıkartma asmak-yapıştırmak doğru değildir. Bu konuda özenli davranın.

ALGILARLA İLGİLİ TAVSİYELER

38- Ajansınızın veya teşkilatınızın, şahsınızla ilgili sahici/doğru olmayan algı oluşturmasına müsaade etmeyin. Bunlar oy getirecek bile olsa uzun vadede aleyhinize olur. Kampanyada, beğenilen özellikleriniz ve yetenekleriniz ön plana çıkarılsın.

39- Rakiplerinizin sizin için oluşturmaya çalıştığı olumsuz algı/tanım/imajlara katkı sağlayacak söz, sembol ve kodları kullanmayın; kendi gündeminizi güçlendirin, kendi sözlerinizi yaygınlaştırın.

GÜNDEM ve MEDYAYA DAİR TAVSİYELER

40- Ulusal ve yerel gündemi takip edin. Gündemle ilgili gelecek soru ve tepkilere hazırlıklı olun. 'Öyle mi, haberim yoktu' diyerek kötü duruma düşmeyin.

41- Konuşmalarınızda ulusal ve küresel konulara yer verin, ancak bunlar yerel konuları, projeleri örtmesin. Mümkün olduğunca yerel-bölgesel düzlemde kalmaya özen gösterin.

42- İlan, reklam gibi pazarlık ve para içerikli konularla doğrudan siz ilgilenmeyin. Bu konularda şeffaf olun.

KRİZ, GERGİNLİK ve PANİK DURUMLARA DAİR TAVSİYELER

43- Bir konu 'kriz'e dönüştüğünde değil kriz olarak sonuçlandığında aleyhinize olur. Her türlü krizi fırsata çevirebilirsiniz. Bunun yolu sabır, feraset ve istişaredir.

44- Bazı gerilim-kavga veya polemikleri fırsata çevirerek teşkilatın, üyelerin ve sempatizanların aidiyet/taraftarlık duygusunu güçlendirecek şekilde süreci yönetin. Böyle anlar, sempatizanların taraftarlığa geçişi için verimlidir.

45- Gerilimlerine ve komplolara hazırlıklı olun. Böyle anlarda soğukkanlılığı elden bırakmayın. Sosyal medya kaynaklı komplo ve yalan haberlere karşı gece çalışacak şekilde ekip organize edin.

SEÇİM AREFESİ ve OY VERME GÜNÜNE DAİR TAVSİYELER

46- Özellikle ilçe ve beldelerde 'Seçimden sonra filan kişi şu partiye geçecek" tarzındaki operasyonlara karşı dikkatli olun.

47- Seçimden önceki son günleri yüksek moralle geçirin, teşkilatı ve sempatizanlarınızı yeniden planlayın. Sandık hazırlıklarını gözden geçirin.

48- Oy verme günü mümkün olduğunca çok sandık bölgesini gezin. Parti görevlinizle birlikte tüm sandık başı görevlileriyle selamlaşın, başarılar dileyin.

49- Oy sayım esnasında her sandıkta görevliniz olmalı. Görevliniz, aksaklık-eksikliklere karşı dikkatli ve hazırlıklı olmalı.

50- Seçimi kazandıktan sonra, herkesi ama herkesi kucaklayacak, herkese güven verecek, dostluğu ve hizmeti öne çıkaracak samimi bir konuşma yapın.