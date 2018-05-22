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'li aday sıralamayı beğenmedi, istifa etti

Son dakika haberi... 'de bir istifa daha gerçekleşti. ’da, leri için CHP'nin 4'üncü sıradan milletvekili adayı gösterdiği , adaylıktan çekildi, partisinden de istifa etti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 14:28
CHP'li aday sıralamayı beğenmedi, istifa etti

, 'da , Saadet Partisi (SP) kontenjanından Abdulkadir Çelebi, Nuri Aydın, , İsmail Kaynar ve Mertcan Fero'yu, leri için aday gösterdi. 4'üncü sıra adayı Ferda Kudunoğlu, listedeki sıralamayı beğenmeyince adaylıktan çekildi, partisinden de istifa etti.

Kudunoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Kamuoyuna, çok sevdiğim ve inanç ve imanla Atatürk'ün askeri olarak hizmet ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi 4'üncü sıra adaylığından çekiliyor ve partimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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CHP'li aday sıralamayı beğenmedi, istifa etti
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