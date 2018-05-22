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Refah Partilileri tutuklayan hâkimi 'nden milletvekili adayı oldu

'ta Refah Partilileri tutuklayan hâkimi emekli Albay , 'nden Ankara 1’inci bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Tanju Güvendiren, aynı zamanda Onursal Üyesi

Giriş Tarihi: 22.5.2018 03:23 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 03:44
Refah Partilileri tutuklayan DGM hâkimi Saadet Partisi'nden milletvekili adayı oldu

, 24 Haziran'daki seçimlerde TBMM'ye girmek için yarışacak milletvekili adaylarının listesini YSK'ya teslim etti. Onursal Üyesi ve eski savcısı emekli Albay , Saadet Partisi'nin Ankara 1'inci bölge 1. sıradaki milletvekili adayı oldu.

sürecinde Ankara'da cüppeleriyle gözaltına alınan i tutuklayan nöbetçi hâkim olan Güvendiren, 'Kudüs Gecesi'ni düzenleyen Refah Partili Sincan Belediye Başkanı ve 9 kişiyi de tutuklayarak cezaevine göndermişti.

163. MADDENİN KALDIRILMASINI ELEŞTİRMİŞTİ

1998 yılında Ankara DGM Yedek Hâkimi olarak görev yaptığı sırada Güvendiren, eski milletvekilleri ve Milli Gençlik Vakfı yöneticilerinin TCK'nın 146. maddesindeki, 'Anayasal düzeni bozmak'tan gıyabi tutuklama taleplerini reddedip 'irticai faaliyetlere' karşı uygulanan 163. maddenin kaldırılmasını eleştirmişti. Güvendiren madde ismi vermeden, "Laik cumhuriyete yönelik yasal düzenlemenin bulunmaması" nedeniyle sanıkların suçlarının tartışmasız ortada olmasına rağmen, tutuklama kararı verilemediğini kaydetmişti.

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Refah Partilileri tutuklayan DGM hâkimi Saadet Partisi'nden milletvekili adayı oldu
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