YSK seçmen sorgulama burada! Seçimde nerede oy kullanacağım?

Seçimde nerede oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır? Yüksek Seçim Kurulu tarafından siyasi partilerin milletvekili listeleri teslim alındı. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı adayları arasında Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek yer alıyor. Vatandaşlar e-Devlet vatandaşlık portalı üzerinden T.C kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle seçmen sorgulama işlemlerinden nerede oy kullanabileceklerini sorgulayabilecekler.

Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama sayfasına girildiğinde "Bu sayfada yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz görüntülenir. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında bu sayfada görüntülenir." yazısı sizi karşılayacak. Yurt İçi Seçmen Bilgilerinizi ve Aynı Hanede Oturan Seçmenleri burada bulabileceksiniz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YSK SEÇMEN SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN