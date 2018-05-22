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burada! Seçimde nerede oy kullanacağım?

24 Haziran Pazar günü gerçekleşecek seçimler öncesinde siyasi partilerin temsilcileri 'ya milletvekili aday listelerini sundu. Bu gelişmelerden sonra vatandaşlar da YSK nasıl yapılır? Seçimde nerede oy kullanacağım? gibi soruların yanıtları için araştırmalara başladı. ile seçmen sandığı sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar "22 Mayıs 2018'den tarihinden sonra tekrar sorgulama yapınız." uyarısıyla karşılaşıyordu. Peki 2018 YSK seçmen sorgulama belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 22.5.2018 15:56
YSK seçmen sorgulama burada! Seçimde nerede oy kullanacağım?

Seçimde nerede oy kullanacağım? nasıl yapılır? Yüksek Seçim Kurulu tarafından siyasi partilerin milletvekili listeleri teslim alındı. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı adayları arasında , Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek yer alıyor. Vatandaşlar vatandaşlık portalı üzerinden T.C kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle seçmen sorgulama işlemlerinden nerede oy kullanabileceklerini sorgulayabilecekler.

Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama sayfasına girildiğinde "Bu sayfada yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz görüntülenir. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında bu sayfada görüntülenir." yazısı sizi karşılayacak. Yurt İçi Seçmen Bilgilerinizi ve Aynı Hanede Oturan Seçmenleri burada bulabileceksiniz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YSK SEÇMEN SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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YSK seçmen sorgulama burada! Seçimde nerede oy kullanacağım?
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