CHP'de büyük kavga, birbirlerine düştüler

FETÖ'ye yardım suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde aday göstermemesi üzerine itirafçı oldu.

Eren Erdem, 19 Ocak 2014 tarihinde FETÖ'nün MİT TIR'larını durdurmasına ilişkin tutanakları CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan aldığını belirterek, "Bu tutanakları sayın genel başkan yardımcım Bülent Tezcan'dan temin ederek tweetler attım" dedi.

ŞAHSIMA FETÖ'YE ÜYE OLMAMAKLA BİRLİKTE YARDIM ETTİĞİ GEREKÇESİ SORUŞTURMA AÇILDI

Artı TV'nin canlı yayınına katılan Eren Erdem, kendisi hakkında FETÖ üyesi olmamakla birlikte yardım ettiği gerekçesi soruşturma açıldığını belirterek, "Bu soruşturmayı iki temel nedene bağlamışlar. Birincisi MİT TIR'ları tutanaklarının bende olması ve bununla ilgili attığım tweetler. Bir diğeri de Zaman gazetesi vs. kurumların önüne gitmek" dedi.

CHP'li Eren Erdem "Zaman gazetesine desteğe beni Kılıçdaroğlu yolladı"

"ZAMAN GAZETESİNE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN TALİMATIYLA GİTTİK"

Eren Erdem, FETÖ'nün yayın organı olduğu dönemde Zaman gazetesine yapılan ziyaretler hakkında şunları söyledi:

"Birincisi şunu söyleyeyim: Ben CHP Medya Komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye gittiğim zaman kendi kafama göre gitmem. Benim gideceğim her gazete de mutlaka bir talimat vardır, partimin iradesi vardır. Zaman gazetesine de sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün Enis bey cezaevinde değildi, Medya Komisyonu başkanıydı. Ona (Enis Berberoğlu'na) vermiş olduğu talimatla biz oraya (Zaman gazetesi) gittik" dedi.

"BEN MİT TIR'LARI TUTANAKLARINI SAYIN BÜLENT TEZCAN'DAN TEMİN EDEREK TWEETLER ATTIM"

Eren Erdem, "MİT TIR'ları tutanakları hususunda yaşanan hadise… O gün tabi yarın savcılara da söyleyeceğiz bize soran olduğunda. Duruşmalarda söyleyeceğiz. Bu tutanakları ben sayın genel başkan yardımcım Bülent Tezcan'dan temin ederek tweetler attım" diye konuştu.

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan CHP Milletvekili Erdem'in FETÖ'ye yardımın da aralarında bulunduğu 3 ayrı suç kapsamında 9.5 yıldan 22 yıla kadar hapsi istenmişti.

Eren Erdem hakkındaki iddianame İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamenin kabulü ile birlikte Erdem hakkında yurtdışına çıkış yasağı da konuldu. Mahkemece hazırlanan tensip metnine göre, Erdem 19 Eylül 2018 günü saat 10.00'da hakim karşısına çıkacak. Suçlamalar ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'Gizli tanığı deşifre etmek' ve 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal.'