Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret

Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret

Cumhurbaşkanı , şair Abdurrahim Karakoç ile İslam tarihi yazarı 'ın da kabirlerinin yer aldığı 'nin türbesini ziyaret etti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 00:18 Güncelleme Tarihi: 23.5.2018 01:57
Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret

Cumhurbaşkanı , 'nin Bağlum'daki kabrini ziyaret etti.

Eşi Emine Erdoğan ile birlikte orucunu Bağlum semtinde bir vatandaşın evinde açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sonrası aynı semte yaşayan Abdil Kırboğa'nın evine de misafir oldu.

Kırboğa'nın evi önünde, kendisini bekleyen vatandaşlar ve aile fertleri tarafından karşılanan Erdoğan, vatandaşları selamladı. Kırboğa ailesinin evinde çay içen Erdoğan çifti, aile fertleriyle sohbet etti.

SEYYİD ABDÜLHAKİM ARVASİ'NİN KABRİNE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Bağlum'da bulunan Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin kabrine geçti.

Şair Abdurrahim Karakoç ve İslam tarihi yazarı 'ın mezarlarının da yer aldığı türbede okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen Erdoğan, dua etti.

Çıkışta kendini bekleyen vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet eden Erdoğan, makam aracıyla buradan ayrıldı.

Erdoğan'a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna eşlik etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan'dan, Arvasi Hazretleri'nin kabrine ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN