TİKA'dan Kore'de iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kore İslam Federasyonu işbirliğinde düzenlenen iftar programında 500'ü aşkın Koreli Müslüman bir araya geldi.

500'Ü AŞKIN KORELİ MÜSLÜMAN BİR ARAYA GELDİ

TİKA ve Kore İslam Federasyonu işbirliğinde güney Kore'nin başkenti Seul'de iftar programı düzenlendi. 500'ü aşkın Koreli Müslümanın bir araya geldiği iftar programına Türkiye Büyükelçisi Ersin Erçin ve Kore Türk Misyonu görevlileri, Kore Cumhuriyeti İslam Federasyonu Başkanı emekli Büyükelçi Dr. Kim Dong Eok, federasyon yöneticileri ve TİKA yetkilileri katıldı. Büyükelçi Ersin, yaptığı konuşmada tarihi ve kültürel olarak köklü ve dostane boyutları bulunan, karşılıklı iki ülkenin dil ve kültürüne yönelik canlı bir ilginin olduğunu belirterek, Türkiye-Kore ilişkilerinin ekonomik, ticari ve teknik açıdan da her geçen gün derinleştiğini ifade etti.

TİKA ve Yunus Emre Vakfı gibi Türkiye'nin asli kurumlarının Kore'yle işbirliğinin artacağını vurgulayan Ersin, FETÖ terör örgütü ve uzantılarına karşı Federasyon yetkililerini uyararak, Türkiye'deki yegane muhataplarının Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu dile getirdi. Kore İslam Federasyonu Başkanı Eok da iftar organizasyonu ve gösterilen dayanışma için teşekkür ederek, kardeş ülke Türkiye'nin Kore ile yakın olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İftar programı Kore'de şehit düşen Türk askerleri için edilen dua ile son buldu.

