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'deki kavgada son durum

konusunda önemli isimleri ile tanınan bugünkü köşesinde CHP’li ’in itiraflarını kaleme aldı. “Erdem, 'ın olası genel başkanlık planlarını açık etmesiyle büyük bir kavgayı ateşledi.” diyen Mahmut Övür’ün yazısı şu sözlerle son buluyor: “Sağı solu yok; koltuğun nelere kadir olduğu şimdi daha iyi görülüyor.”

Giriş Tarihi: 24.5.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 10:04
CHP'deki kavgada son durum

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Müthiş itiraflar bunlar... 'yi derinden sarsacağı gibi arkası gelirse siyasette de taşları yerinden oynatacak. O noktaya gelinir mi bilemem ama şimdilik sonrasına yönelik planları deşifre etmesi bile sarsıcı. Erdem, 'ın olası genel başkanlık planlarını açık etmesiyle büyük bir kavgayı ateşledi.

Bu planın asıl hedefinde ise "sol" aktörlerden çok adayı ve ekibi vardı. O ekip boşuna tasfiye edilmedi. Şimdi herkes şaibeli olduğu biline biline partiye alınan Erdem'in daha neler söyleyeceğini ve bu çıkışına Kılıçdaroğlu ve Tezcan'ın ne cevap vereceğini merak ediyor.

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Tabii daha önemlisi, planla asıl önü kesilen İnce'nin cevabı. Bu arada arkadaşları tasfiye edilen solcu ve ulusalcı aktörlerin sessizliği de ilgiyle izleniyor. Örneğin , , Oğuz Kaan Salıcı ve Selin Sayek Böke hatta İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gibi isimlerin, "Arkadaşlarımız neden listede yok?" diye soramamaları. Ama en ilginci Meclis'i boykot etmeyi öneren ve milletvekillerini sokağa çağıran Böke'nin, "manifesto" hazırladığı yol arkadaşı 'in tasfiye edilmesi karşısında susması. Sağı solu yok; koltuğun nelere kadir olduğu şimdi daha iyi görülüyor.

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CHP'deki kavgada son durum
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