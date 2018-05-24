CHP'deki kavgada son durum

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Müthiş itiraflar bunlar... CHP'yi derinden sarsacağı gibi arkası gelirse siyasette de taşları yerinden oynatacak. O noktaya gelinir mi bilemem ama şimdilik Kılıçdaroğlu sonrasına yönelik planları deşifre etmesi bile sarsıcı. Erdem, Bülent Tezcan'ın olası genel başkanlık planlarını açık etmesiyle büyük bir kavgayı ateşledi.

Bu planın asıl hedefinde ise "sol" aktörlerden çok Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve ekibi vardı. O ekip boşuna tasfiye edilmedi. Şimdi herkes şaibeli olduğu biline biline partiye alınan Erdem'in daha neler söyleyeceğini ve bu çıkışına Kılıçdaroğlu ve Tezcan'ın ne cevap vereceğini merak ediyor.

Eren Erdem aday gösterilmedi itirafçı oldu!

Tabii daha önemlisi, planla asıl önü kesilen İnce'nin cevabı. Bu arada arkadaşları tasfiye edilen solcu ve ulusalcı aktörlerin sessizliği de ilgiyle izleniyor. Örneğin Özgür Özel, Aykut Erdoğdu, Oğuz Kaan Salıcı ve Selin Sayek Böke hatta İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gibi isimlerin, "Arkadaşlarımız neden listede yok?" diye soramamaları. Ama en ilginci Meclis'i boykot etmeyi öneren ve milletvekillerini sokağa çağıran Böke'nin, "manifesto" hazırladığı yol arkadaşı İlhan Cihaner'in tasfiye edilmesi karşısında susması. Sağı solu yok; koltuğun nelere kadir olduğu şimdi daha iyi görülüyor.

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