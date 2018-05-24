CHP'li Ferda Kudunoğlu ve İyi Partili Tuncay Kırmızıgül milletvekilliği adaylığından çekildi

CHP Trabzon Milletvekilliği adaylığından sırasını beğenmediği için hem partisinden istifa eden hem de adaylıktan çekilen ancak daha sonra bu kararından vazgeçtiğini açıklayan Ferda Kudunoğlu bu sefer partisi kendisine sırtını dönünce tekrar istifa etti.

"SIRASINI BEĞENMEYİNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ"

Cumhuriyet Halk Partisi'nden 24 Haziran seçimleri için aday adayı olan Ferda Kudunoğlu, partisi tarafından 4. sıradan aday gösterilmiş, listedeki sıralamayı beğenmeyen Kudunoğlu, adaylıktan çekilmişti. Partisinden de istifa eden Kudunoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın kamuoyuna çok sevdiğim inanç ve imanla Atatürk'ün askeri olarak hizmet ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi 4. sıra adaylığından çekiliyor ve Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. İstifa açıklamasının ardından tekrar sosyal medya hesabından açıklama yapan Kudunoğlu, adaylıktan çekilme ve partisinden istifa kararını geri çektiğini açıklamıştı. Bu sefer istifasının gerçekleştiğini açıklayan Kudunoğlu, "Bu yazımla bu konuya son noktayı koyuyorum. İstifam gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

"İSTİFA DİLEKÇEMİ SUNMUŞTUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kudunoğlu, "Bugün yaptığım sabah paylaşımında istifama neden olan gerekçeler ortadan kalktığı için istifamı geri aldığımı yazmıştım. Çok da memnun olmuştunuz. Oysa bana verilen eksik bilgiler nedeniyle istifamı geri alma şansım olmadığını öğrendim. Dün öğleden sonra Ortahisar İlçe Başkanlığımıza istifa dilekçemi sunmuştum. Partinin de benim yerime yeni bir aday bulmasını da kolaylaştırmak istedim. Akşam bir takım gelişmeler oldu. Telefonla arayan örgütteki bazı arkadaşlar istifa etmememi rica ettiler. Sayfamda da kamuoyu istifa etmememi söylediler.

Durumu değerlendirdim. Her olasılığa karşı gece düşünüp karar verdim. Gece 04.11'de Ortahisar İlçe Başkanımızın whatsapp'ına 'dilekçemi durdurun' dedim. Sabah oldu. 9.55'te İlçe Başkan Yardımcılarımızdan birini aradım. Dilekçemi işleme koymayın dedim. Tamam hocam dedi. Saat 10.31'de il başkan yardımcılarımızdan birini aradım. CHP ikinci sıradaki Saadet adayının durumu nedir dedim. Listemizdeki saadet kontenjan adayı ile ilgili olarak Trabzon Saadet partililer ile görüş alışverişinde bulunduklarını, Trabzon Saadet partililerinde kendilerinin listeleri olduğunu, CHP 2. sıradaki Saadet Partisi adayının kontenjan olarak kalmasının anlamı üzerinde görüş alışverişi yapıldığını, Ankara ile görüşülüp bu adayın 2. sıradan alınmasının iki partiyi de rahatlatacağı ve Ankara'ya konunun iletildiğini söyledi. Bu bilgi üzerine bende CHP listesindeki 2. sıra Saadet adayı hakkında Ankara'ya görüş bildirildiğini öğrenince istifa kararıma temel olan gerekçenin ortadan kalktığını ve istifa etmeyeceğim kararını aldım" dedi.



"ADAYLIKTAN ÇEKİLDİĞİMİ AÇIKLAYAN DİLEKÇEYİ İMZALADIM"

Adaylıktan çekildiğini açıklayan dilekçeyi İl Seçim Kurulu'nda imzaladığını dile getiren Kudunoğlu, "Sabah sizlere istifa etmeyeceğimi sayfamda yazdım. Paylaşımım sonrası saat 11.50'de sabah konuştuğum ve dilekçemin işleme konulmadığını söyleyen Ortahisar İlçe Başkan Yardımcım beni aradı. Hocam dedi, siz istifa etmiyorum dediniz ama biz akşam sizin dilekçenizi yönetimde görüştük ve istifanızı işleme koyduk dedi. Siz beni aradığınızda yanımda misafirler olduğu için size konuyu söyleyemedim dedi. Bence doğrusu şuydu. Madem akşam istifam onaylanmış, bana bir telefon açılıp istifanız gerçekleşti denir ve ben de bunun üzerine siz kamuoyuna istifamı geri aldım paylaşımında bulunmazdım. Bu durum karşısında parti üyeliğim düşmüş oldu. İstifamı da sabah Ankara genel merkeze bildirmişler. Artık size açıkladığım istifamı geri aldım yazımın bir anlamı kalmamış oldu" şeklinde konuştu.

Partisinden ve adaylıktan istifa ettiğini kaydeden Kudunoğlu, "Sizler içinde bana çok kızan çok övenleriniz oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Olumsuz yorumlarınızdan dolayı kızgın değilim. Farklı bakış açılarınızdan çok yararlandım. Teşekkür ederim ama şunu söyleyeyim ki sizi üzecek hiçbir kararı almam. Demek ki herkesin emrivakiler karşısında sustuğu yerde ben farklılık oluşturdum ki kamuoyu bu kadar değer verdi" diye konuştu.

İYİ PARTİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYI TUNCAY KIRMIZIGÜL ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

İYİ Parti Tekirdağ milletvekili adayı Tuncay Kırmızıgül, adaylıktan çekildi. Kırmızıgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adaylıktan sağlık sorunları nedeniyle çekildiğini söyledi. Bir süredir sağlık sorunu yaşadığını anlatan Kırmızıgül,"Terlememem ve bu süreçte fazla yorulmamam gerekiyor, stres yaşamamam gerekiyor. O nedenle milletvekili adaylığından çekildim. Partime küskünlüğüm söz konusu değil. Elimden geldiğince, sağlığım el verdiğince partime desteğim sürecek." dedi. Kırmızıgül, partisi tarafından Tekirdağ'da 6. sıradan aday gösterilmişti.