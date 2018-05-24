Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı: 'Millet Bahçeleri' geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekili adaylarını belirleme sürecine ilişkin, "Son ana kadar, işin adeta GBT'si diyebileceğimiz çalışmaları da yaptık, istihbarat çalışmaları. Yani ne kadar az fire verirsek, yani burada bir FETÖ mensubunun olmaması gerekir, bir PKK'lının olmaması gerekir, bir DEAŞ'lının olmaması gerekir." dedi.

Sözlerine tüm milletin, İslam aleminin ramazanını kutlayarak başlayan Erdoğan, büyük bir gayretle 24 Haziran'daki seçimlere hazırlandıklarını belirtti. Vatandaşın heyecanı, coşkusu sayesinde yorgunluk hissetmediklerini dile getiren Erdoğan, "Gittiğim her yerde bunu görüyorum. İlk mitingimizi Erzurum'da başlatacağız. Erzurum'la başlayacak olan bu kampanyanın ilk mitinginin çok farklı olacağını hissediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü Erzurum'da dadaşlarla bir araya geleceğini belirterek, yarın Ankara Arena Spor Salonu'nda seçim beyannamelerini açıklayacaklarını hatırlattı. Bu süreçte 31 mitingin yanı sıra bazı ilçelerde de mitingler yapacaklarını aktaran Erdoğan, Neşet Ertaş'ın "Aşk ile koşan yorulmaz" sözlerini hatırlatarak, kendilerinin de aşkla koştuklarını belirtti.

Aşık Veysel'in dizelerini anımsatarak, "Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece" diyen Erdoğan, "İlk günden bugüne hiç yorulmadan uzun ince bir yolda gittik ve bundan sonra da gideceğiz. Yeter ki milletimiz bize bu noktada 'Yürü arkandayım' bugüne kadar dedi, biz de yürüdük ve yürüyeceğiz. Durmak yok yola devam." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan o müjdeyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok yoğun çalıştığına değinilerek ailesiyle hiç iftar yapıp yapmayacağının sorulması üzerine, "İnşallah yapacağız, olacak. İftarı yapmazsak sahuru yapacağız. İkisinden birini muhakkak yapacağız." karşılığını verdi.

Dün akşam iftarda eşi Emine Erdoğan ile Ankara'nın Bağlum semtinde bir eve misafir olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları anlattı:

"Bereketli bir akşam yaşadık. Onlarla beraber iftarı yapmak, onların gözlerindeki muhabbeti görmek. Zaten bizim gibi siyasetçilerin seçim kampanyasının en güzel yanı bu. Böyle olursa yorulmazsın. Bütün yorgunluğunu alıyor, sana bir başka enerji veriyor. İşte bu enerjiyle beraber de biz yola revan oluyoruz. Benim bu fakir evi geleneğim zaten ta belediye başkanlığımda başlar, o gün bugündür de devam eder. Dün akşam aynı şekilde devam etti, devam edecek. Sanal değil tabii, bunu doğal yaparsan bunun feyzini, bereketini de yakalarsın."

"UYKUSUZ DA KALSAK İŞİ TAKİP ETTİK"

AK Parti'de milletvekili aday listelerinin hazırlanması sürecine ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bundan önceki yıllarda çok daha farklı bir fırsat bulabiliyordum fakat bu defa erkene almak, bir de önceden planlanmış olan İngiltere, Bosna Hersek bir de İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi, bunlar benim bütün çalışmaları adım adım takip etmemi bir yere kadar engelledi. Fakat buna rağmen uykusuz da kalsak işi takip ettik.

Biz burada iki tane önemli komisyon oluşturduk. Bizim bir alt komisyonumuz oldu, bu alt komisyonlarda bizim MKYK'dan üyelerimiz, MYK'dan üyelerimiz bunun yanında milletvekili arkadaşlarımız ve onlardan oluşan bir heyet ve bu heyetle beraber alt komisyon çalışmalarını yaptı. Komisyon çalışmasıyla gelen bütün o müracaat edenlerin hepsi oradan geçti. Arkadaşlarımız eğer olumlu not verdiyseler üst komisyona, yani benim başında olduğum komisyona geldi. Benim başında olduğum komisyona geldiğinde de bu komisyonda da ben bulundum, benim başkanlığımda Binali Bey, bunun yanında Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcım, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı olan arkadaşım, bunun yanında Kadın Kolları Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım ve bir de alt komisyonda bu işin sorumlusu olan arkadaşımız, onlar da bu çalışmaya katıldılar."

Üst komisyon çalışmasını beraberce yürüttüklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu üst komisyon çalışmasında da biz nihai kararları orada verdik. Nihai kararı verdikten sonra da dedik ki 'Hayırlı olsun'. Bunları son ana kadar, işin adeta GBT'si diyebileceğimiz çalışmaları da yaptık, istihbarat çalışmaları. Yani ne kadar az fire verirsek, yani burada bir FETÖ mensubunun olmaması gerekir, bir PKK'lının olmaması gerekir, bir DEAŞ'lının olmaması gerekir. Bütün buna rağmen buradan sızmalar da olabilir ama şudur; 7 bini aşkın müracaat oldu. Bu 7 bini aşkın kişiler içinde şu anda 600 adayın olduğu milletvekili listelerimize giremeyen kişiler eğer bu işe samimiyetle gönül verdiyseler zaten bir kardeşlik atmosferi içerisinde bu kardeşlerimiz de şu kalan 24 Haziran'a kadar süreçte onlar da yoğun koşturacaklar, çalışacaklar. Niye? Çünkü AK Parti sıradan, alışılmış bir parti değildir. Burası bir davadır ve bizim bu davamıza gönül veren her türlü emeği de verecek. Ben onlara kardeşim olarak bakıyorum, onlar da eğer gerek genel başkanları gerek Cumhurbaşkanları olarak bakıyorlarsa beraber yürüyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanların milletvekili adayı gösterilmelerine ilişkin, "Artık öyle 25 bakanlı Bakanlar Kurulu yok. Sayı ciddi manada düşecektir." dedi.

Erdoğan, TRT canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmede bulundu.

Daha yeni AK Parti'nin kongrelerini bitirdiklerini ve çoğuna katıldığını dile getiren Erdoğan, kongrelerle hücreleri tazelediklerini söyledi.

Erdoğan, hemen arkasından da büyük şehirler çoğunlukta olmak üzere mitinglere devam edeceklerini anlatarak, "Bazı yerlerde çift dikiş, bazı yerlerde de gitmediğimiz yerlere gitmek suretiyle oraları gezmiş olacağız. Bu arada da Sayın Başbakan'ın, birçok bakan arkadaşın gideceği yerler olacak. Hepsinin planlaması yapıldı ve onlar da yarın seçim beyannamesinden ve aday tanıtımlarından sonra hepsi yola devam." diye konuştu.

Son milletvekili aday listelerine bakıldığında 21 bakanın da seçilebilecek çok iyi yerlerde aday olarak gösterildiği belirtilerek, "Biz bu sistemde seçilen bir milletvekilinin bakan olamayacağını, olması için de istifa etmesi gerektiğini biliyoruz. Yeni sistemde kabinede tamamen hücreler yenilenecek mi?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Buradaki durum biraz farklı olacak. Biz, adeta yeniden doğmuş gibiyiz. Artık böyle 25 bakanlı bir bakanlar kurulu yok. Şu anda sayı ciddi manada düşecektir. Kaldı ki parlamentodaki sayı ne olacak? Bunları tabi görmemiz lazım ve parlamentodaki sayı size güç katması lazım. Onun için biz burada güçlü Meclisi de özellikle kullandık. Bunu başarmamız için de adımı çok kararlı bir şekilde atmamız gerekiyor.

Yarın bunların hepsini açıklayacağız. Onun için de burada biz, parlamentonun gücünü eğer cumhurbaşkanı yanına alırsa devlet güçlü olacak. Güçlü devlete de burada ihtiyacımız var. Bir diğer yönüyle de oluşturulacak kabinenin, ülkede en seçkin hakikaten yürütme kabiliyeti de güçlü olan insanlarla cumhurbaşkanı böyle bir ekip oluşturacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çırak ve kalfa olarak değil usta olarak girdiklerini vurgulayarak, "Ben' anlayışıyla bu yolda değiliz, 'biz' anlayışıyla bu yoldayız. 20 yıllık bir tecrübeyle buradayız." dedi.

Bunun dört buçuk yılını İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanlığı, ardından 11 buçuk yıl başbakanlık ve 4 yıl da cumhurbaşkanlığı görevlerini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu gerçeklere baktığımız zaman sıfırdan yola çıkmak başka bir şey ama bir de şu anda yola devam dediğimiz başka bir şey. Belli bir deneyim, tecrübe öyle kolay kolay satın alınacak bir şey değil. Ve biz ülkeyi tanımışız, şu anda Türkiye'yi tanıyoruz, biliyoruz, bu vatanın neresinde ne eksik, bunu biliyoruz. Dolayısıyla biz o kalınan noktadan devam edeceğiz, sıfırdan başlamıyoruz.

Bu, ülkemizde, hele hele bu sistem değişikliğiyle, başkanlık sistemine geçişle atacağımız adımları çok daha hızlandıracak. Bürokratik oligarşinin o ayağımızdaki prangalarını şimdi rahatlıkla atacağız."

"HIZLA MESAFE ALACAĞIZ"

Erdoğan, bugüne kadar ne dedilerse yaptıklarını, icraatlarının ortada olduğunu dile getirdi.

Birilerinin "ben şunu, bunu yapacağım" sözlerini anımsatan Erdoğan, "Senin yapacağını ben nereden bileyim, burada yapmış olanlar var. Laf değil bu iş, icraat." ifadesini kullandı.

Erdoğan, yeni sistemde bakan sayısı azaldığında bürokraside işlemlerin daha hızlı olup olmayacağının sorulması üzerine, "Şüphesiz. Mesafeyi hızlı alacağız ve siyasetçiyle dışarıdan hakikaten kalitesi yüksek ekipleri oluşturmak..." diye konuştu.

Kendisinin "Ülkeyi bir anonim şirket gibi yönetmek" sözünü hatırlatan Erdoğan, "Aksi takdirde bürokratın, teknokratın eline avucuna düşersin, ülkeyi de doğru yönetemezsin. Onun için buradaki kararlılığımız bizim çok çok önemli. Hızla mesafe alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 16 yılda yaptıkları Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Körfez Köprüsü gibi büyük projelerin önemini anlattı.

Siyasetin gücünü, başkanlık sistemiyle daha dinamik hale getireceklerinin altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu sistemin bize kazandıracakları var. Onun için ben bu yola çıktığımızda arkadaşlarıma hep 'Biz bir şeyi gerçekleştireceğiz. Nedir? Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bu dört sütun üzerinde yükselen bir Türkiye.' dedim. Bunu yükseltirken de ulaşımda, enerjide, tarımda, dış politikada bizim çok ciddi adımlar atmamız lazım. Bunları şu anda yaptık mı? Yaptık."

"BAZI İLLERİMİZDE 'MİLLET BAHÇELERİ' KURACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beyannameye yönelik bazı ipuçlarının sorulması üzerine, "Manifesto, işin çerçevesini ortaya koyuyor. Seçim beyannamesi artık detaya giriyor. Beyannamede bir sunuşum var. Sunuşumun arkasından da bizler bugüne kadar nasıl geldik, ne yaptık, ne vaat ettik, neleri yaptık, neleri yapamadık, bu yeni sistem kendini nasıl anlatacak. Bütün bunların hepsini bu beyanname içerisinde göreceğiz." diye konuştu.

Burada önemli bir şeyin bulunduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi bizim somut, müşahhas yapacaklarımız neler olacak? Burada önemli bir ipucu vereyim çünkü bunu kimseden duymamışsınızdır. Biz, çevreciyiz ve bugüne kadar biz diktiğimiz ağaçlarla, milyarlarca ağaçlarla nam salmış bir iktidarız. Şimdi yeni bir adım daha atacağız, o da şu; bazı illerimizde 'Millet Bahçeleri' kuracağız.

Örneğin, Konya'da 'Konya Stadı' vardı. Yeni stat yaptığımız için, Konya Stadı'nın yerine bir Millet Bahçesi yapacağız. Aynı şekilde Eskişehir'de eski stadın olduğu yere biz şimdi bir Millet Bahçesi kuracağız."

"ATATÜRK HAVALİMANI, MİLLET BAHÇESİ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük müjdenin de İstanbul olduğuna dikkati çekerek, "Belki acele ettim ama söylemem lazım. İnşallah İstanbul'da havalimanının olduğu yere biz 'Millet Bahçesi' yapacağız. Atatürk Havalimanı, Millet Bahçesi olacak. 29 Ekim'de İstanbul'daki o dünyanın sayılı havalimanını açıyoruz ama mevcut Atatürk Havalimanı'nı da inşallah dev bir Millet Bahçesi haline getirmek suretiyle, artık şehrin merkezinde istiyoruz ki böyle bir Millet Bahçesi olsun." dedi.

Şu anda animasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Erdoğan, 29 Ekim'deki açılışla hemen yoğun bir şekilde çalışmaların başlayacağını söyledi.

Erdoğan, aynı şekilde Ankara, Gaziantep ve birçok ildeki eski statları Millet Bahçesi'ne dönüştüreceklerini, yemyeşil ve halkın gidip geleceği yerlerin olmasını istediklerini vurguladı.

İstanbul'da yine ilginç olan yerlerden bir tanesinin de Maslak'ta bir alan olduğuna değinen Erdoğan, "Dev bir alan, orasını da yine buna çevirme, bir dönüşüm yaparak orayı da bir Millet Bahçesine dönüştürelim istiyoruz. Yani halkım bu tür yerlere rahatlıkla çocuklarıyla gitsin gelsin. Bunlara ihtiyaç var. Hep beton, beton, beton...Belediyecilikten de geldik ya bunlar artık bizim işimiz. Bunları da yapacağız." ifadesini kullandı.