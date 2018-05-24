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Son dakika: 'a kaçan darbeciler için flaş karar

'da Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkeye kaçan darbecilere hakkı verilmesine hükmetti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 21:54 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 01:49
Son dakika: Yunanistan'a kaçan darbeciler için flaş karar

'da Danıştay Mahkemesinin, 'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası bu ülkeye kaçan darbeci askerlere hakkı verilmesine hükmettiği bildirildi.

YUNANİSTAN DARBECİLERE KUCAK AÇTI

Danıştay Genel Kurulunda, Yunanistan Hükümeti'nin, İltica Dairesi tarafından darbeci askerlerden Süleyman Özkaynakçı'ya verilen sığınma hakkının iptaline yönelik itirazı değerlendirildi.

Bugün toplanan Danıştay hakimlerinin, hükümetin karara yönelik itirazını reddederek, darbecilere iltica hakkı verilmesine onay verdiği belirtildi.

Özkaynakçı için verilen kararın emsal teşkil etmesi sebebiyle, diğer darbeci askerler için de iltica hakkı verilmesi onaylanmış oldu.

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Son dakika: Yunanistan'a kaçan darbeciler için flaş karar
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