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Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı'ndaki olaylara ilişkin davada karar açıklandı

15 sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı civarında yaşananlarla ilgili görülen davada karar açıklandı. 3'ü rütbeli, 3'ü er, 116'sı öğrenci 122 sanığın yargılandığı davada, 119 sanık "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Giriş Tarihi: 25.5.2018 11:55 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 12:15
Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı'ndaki olaylara ilişkin davada karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin 3'ü rütbeli, 3'ü er, 116'sı öğrenci 122 sanığın yargılandığı davada, 119 sanık "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı'ndaki olaylara ilişkin davada karar açıklandı

119 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanıkların son sözlerini söylemelerinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti rütbeli 3 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet eski Hava Harp Okulu öğrencisi olan 116 sanığında aynı suçtan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

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Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı'ndaki olaylara ilişkin davada karar açıklandı
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